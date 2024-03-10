笑中有深意 話劇「空姐空姐空姐」爆滿

話劇「空姐空姐空姐」演出結束後演員們集體謝幕。(本辦單位)

由中美華人 戲劇聯盟攜手紅杉教育集團傾情製作的2024年度戲劇「空姐空姐空姐」，因疫情久別舞台4年後首次恢復劇場演出。兩場演出爆滿，劇情在笑聲中，把都市男女最糾結、最隱密的情感搬上舞台，10位演員高水準的實力演出，讓現場觀眾在開懷大笑之後，深思愛情與婚姻的真諦。

中國駐洛杉磯 總領館文化參贊王太鈺、領事毛勤，亞凱迪亞市議員王愛琳、資深電影人穆曉橙、好萊塢華裔影星李靜、銀河少兒劇團團長王淥，南加州 美中經貿文化藝術聯合會會長孫偉，南加州華人社團聯合會主席陳慧碧、總會主席熊文勝等各界僑領觀看演出。

話劇「空姐空姐空姐」舞台場面一幕。(本辦單位)

演出結束後，中國駐洛杉磯總領館文化參贊王太鈺讚揚洛杉磯有這麼出色的演員和出色的表演，話劇在各個藝術門類裡面是最難的，話劇每一次的表演都是一場全新的創作，所以這個舞台是特別考驗表演技藝、台詞功底及對劇本的掌握。演員們對藝術的執著，傳播中華文化共同促進中美人民之間的友誼。

現場還有其他族裔觀眾，跨越語言困難，更有觀眾連續購買兩場門票，只為一睹兩組演員不同演繹。華人社交圈也被該劇刷爆，一部精彩的開年大戲拉開了洛杉磯戲劇市場的大幕，期待中美戲劇聯盟為觀眾奉獻出更多更好的戲劇作品，再創輝煌。

該劇攜手紅杉教育集團創始人Connie Sun共同主辦，楊洋、Eddie Chen擔任聯合製作人，北京電影學院導師陳兵教授劇本支持，國家一級演員梅花獎/文華獎得主蘇金榜坐陣執導，十位演員由葉沛霖（Patrick Ip）、何金明（Jimmy Hope）、王新宇（Z、Eddie Chen）、崔楠、Maggie Chen、Michelle Liu、Marina S.、石榴（Ciel Shi）、楊洋傾情出演。十位演員大部分畢業於中美兩國最高的藝術學府，也付出了大半年的努力，用精湛的演技與個人魅力征服了現場的每一位觀眾。