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南加房價淡季跌幅 12年最大

記者朱敏梓／洛杉磯報導
根據CoreLogic數據，2023年12月和2024年1月是房價中位數12年以來跌幅最大的兩個月。（Pexels）
根據CoreLogic數據，2023年12月和2024年1月是房價中位數12年以來跌幅最大的兩個月。（Pexels）

歷年的12月和1月通常是房價下跌時期，但對南加地區的房價來說，2023年12月和2024年1月的月度跌幅尤其大，是12年來最高；價格下跌雖促使該地區銷量出現25個月來首次同比增長，但1萬581筆交易的銷量，仍是有紀錄的36年以來第三低。

自1988年以來，南加州的房屋在12月和1月平均下跌2.2%，房價下跌的主要原因是買家通常不會在假期前後買賣房產，導致待售房屋短缺。不動產數據分析平台CoreLogic新發布的數據顯示，南加六縣地區的中位數售價在2023年12月和2024年1月期間合計下降4.6%，至70萬5000元。 這是過去12年來最大的兩個月跌幅，也是1988年以來12月至1月期間的第五大跌幅。雖然價格出現下跌，但與2020年1月新冠疫情前相比，價格仍上漲33%；與去年1月相比，南加地區六縣的房價中位數也呈現上漲。

如果依照歷史規律，接下來幾個月南加的房價就會很快回升。1988年以來，2月和3月的價格，平均上漲4.1%。

在這個冬季，價格下跌促使南加地區銷量出現25個月來首次同比增長。儘管1月打破這一趨勢，但1萬581筆交易的數量，仍是有紀錄的36年以來的第三低，高房價和高額抵押貸款利率，讓購屋者望而卻步。

南加地區1月房價和銷售量概況。 （記者朱敏梓/製表 數據來源：CoreLogic...
南加地區1月房價和銷售量概況。 （記者朱敏梓/製表 數據來源：CoreLogic）

從南加六個縣的情況來看，橙縣（Orange County）房價同比去年1月漲幅最大，中位數上漲12%，達到近107萬元，銷售量也同比增長13%。洛杉磯縣的房價漲幅最小，中位數上漲4.6%，達到80萬元。內陸帝國仍舊擁有最便宜的住房，聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）的房價中位數為47萬5000元，河濱縣（Riverside County）為55萬元，價格分別較去年上漲5.6%和2.1%。

根據Redfin數據，南加地區市面上的待售房屋緊缺，2023年11月和12月的平均待售房屋數量不到3萬9000套。該地區2024年1月活躍掛牌量為3萬7594套，比去年下降8%，比過去11年的平均值低39%。 Redfin的數據顯示，1 月南加州所有六縣的待售庫存均出現下降。

此外，高抵押貸款利率持續抑制房屋銷售和上市。根據房地美 (Freddie Mac) 數據，去年11月的30年期固定抵押貸款的平均利率為7.4%，2023年12月為6.8%。2023年12月南加房屋的典型月付款接近3800元，這還不包括稅費、保險費和HOA。除抑制需求外，較高的利率也阻礙現有房主放棄低抵押貸款利率並出售房產。

南加 房價 利率

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