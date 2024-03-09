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烏托邦式住宅 「永恆加州」推新廣告

編譯組／8日綜合報導
「永恆加州」計畫正式在電視推出廣告宣傳。(取自「永恆加州」官網)
「永恆加州」計畫正式在電視推出廣告宣傳。(取自「永恆加州」官網)

「永恆加州」計畫(California Forever)於本周在當地電視頻道推出新製作的有線電視廣告，並發表這項超大型開發案的新演繹圖內容。

「永恆加州」的富豪投資者包括安德森（Marc Andreesen）、霍夫曼（Reid Hoffman）、喬布斯（Laurene Powell Jobs）等，已投注近10億元購買土地，在蘇拉諾縣(Solano County)建立烏托邦式夢想城市，其中一些地段比鄰重要的特拉維斯空軍基地（Travis Air Force）。儘管各方意見分岐，「永恆加州」一直推動計畫，期望收集簽名、在11月投票獲得主導權，繼續與選民討論提案。

新廣告特點在於凸顯蘇拉諾縣當地民眾提出的有關問題，包括「這座城市將在哪裡建造」以及「這項計畫對蘇拉諾縣的意義為何」，並將「永恆加州」計畫所在的目標土地，描述為「蘇拉諾縣農業用地最差土地之一。土地年復一年無法生長任何東西。」

廣告承諾，建造「適合步行，以及中產階級可負擔社區」，以及提供一個「沒有開發且僅有太陽能與農業」的新安全區域。

部分批評組織例如「Solano Together」等已注意到，「永恆加州」迄今已提交三個不同版本的計畫。

「綠帶聯盟」(Greenbelt Alliance)威爾森(Sadie Wilson)表示，提案的第三個版本中，對於如何執行計畫仍沒有答案，只有更多問題。他認為，做為一個將住房議題視為最佳氣候解決方案之一的組織，聯盟自認有機會可共同努力克服障礙、建立蘇拉諾縣內七個城市的新局面，而非指望新提案計畫、在持續與社區及公家機構合作失敗的情況下，提供所需解決方案。

聯盟指出，「永恆加州」計畫仍未提供有收入限制的可負擔房屋，在制定計畫、提交執行方面，也幾乎沒有實質內容。當地目前需要氣候智慧(climate-smart)房屋解決方案，而建造一個新城市、卻是遠離就業與交通，並非實現目標的方式。

民主黨籍眾議員蓋瑞曼迪(John Garamendi)也反對此一開發計畫。他指出，若其為一個縣屬地、未正式屬於城鎮一部分的不具自治權社區，將會給蘇拉諾縣帶來壓力；若它成為一個城市，監管又不足夠。

「若如同我們在計畫標題與摘要看到的內容，社區併入城市，開發協議中的所有好處都將消失。」蓋瑞曼迪指出，如果項目繼續進行，蘇拉諾縣納稅人將承擔大部分支出，對蘇拉諾縣來說，是雙輸局面，不應允許這種情況持續發展。

「東蘇拉諾房屋、就業與潔淨能源計畫」(East Solano Homes, Jobs, and Clean Energy Initiative)活動經理羅德里格斯(Matt Rodriguez)表示，富有知識的選民是最佳選民，當蘇拉諾縣居民了解計畫愈多，會愈喜歡它；很高興能與蘇拉諾縣社區居民合作，這是持續分享為蘇拉諾縣帶來中產階級住房與不錯薪水工作資訊的另一個機會。

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