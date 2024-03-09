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永遠的租客崛起 房市新商機

編譯陳盈霖／綜合報導
在缺乏新住房情況下，買房不再是都會區人口唯一選項，房地產開發商將目標瞄準「永遠的住客」。（FOX 11電視台畫面）
在缺乏新住房情況下，買房不再是都會區人口唯一選項，房地產開發商將目標瞄準「永遠的住客」。（FOX 11電視台畫面）

福斯電視台FOX 11報導，隨著經濟困境繼續打擊房地產業，買房不再是都會區人口唯一選項。Post Brothers執行長兼聯合創始人派斯卓克（Michael Pestronk）日前在福斯電視台商業節目「Varney $ Co.」中，談起城市地區正醞釀的房地產新商機，「永遠的租客」（forever renters），因一些美國人選擇租房而非買房。

派斯卓克解釋：「現在最大的問題是缺乏房源，特別是大型成熟的都會區已不再有新房，在工作地點的通勤距離內，沒有可用土地建造新住房。」派斯卓克認為，「更大」和「更好」的公寓，是那些住在大城市人們的理想入門宅。

這位房地產專家表示，一部分「永遠的租客」屬於高端人群，他們看中的是擁有大面積房間、精緻美觀和適合兒童設施的公寓。派斯卓克指出，大多數公寓大樓，尤其是過去十年，都是針對27歲的客戶群建造，並以橙色作為主題設計。他說：「十年前，我們平均租戶是29歲，現在是33歲，但我們也有更多35歲至45歲的租客，他們的年收入遠遠超過15萬元。」

然而，對24%的租客來說，支付租金仍然是個問題。派斯卓克認為，此類公寓租金可能在每月4000元至8000元間，這樣的租金水準並不便宜，但與擁有房屋的成本（例如房產稅及維修）相比，仍處相對「有利」的地位。

派斯卓克說，這些建築物位於沒有機會建造新住房的地方，但有著最高端的設備要求。派斯卓克說，此概念不僅吸引千禧世代，也吸引不少空巢期的年長者。他說，「這個市場最重要的部分是，千禧世代已達到這樣的年齡和收入水平，在前幾代人中，他們會搬到郊區並購買房屋，但千禧世代沒有。」

租客 租金 房地產

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