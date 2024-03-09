2024河濱閱讀計畫 推薦好書免費索取

2024河濱年度讀書活動推薦書籍「There There」。（圖書館官網）

內陸帝國（Inland Empire）媒體Press Enterprise報導，2024年河濱年度閱讀計畫（Riverside Reads）推薦書籍是「There There」，這本書講述原住民 社區中12個互相交織的人物，他們正前往原住民大型文化活動帕瓦儀式（Powwow）。活動中有舞蹈、音樂、歌唱、講述故事等文化表演和儀式，人們在此聚會分享經驗、彼此交流。

河濱市府發布資訊，「There There」是原住民作家Tommy Orange的第一本文學作品，他出生在屋崙（Oakland），屬於奧克拉荷馬州 原住民部落Cheyenne和Arapaho成員。當書中描述的人物前往Big Oakland Powwow時，探討了「城市原住民面對複雜和痛苦歷史、美麗與靈性、社區與奉獻以及英雄主義傳承」。

「There There」將在河濱所有公共圖書館 免費提供給讀者，數量有限，先到先得。

據介紹，2024年河濱閱讀活動將於19日下午6時至8時在市中心圖書館舉行（Main Library，3900 Mission Inn Ave)，河濱加大教授Clifford Trafzer擔任主講嘉賓，屆時還有小組討論。此外，河濱市還將舉辦一系列讀書文化討論活動，活動詳情可上網riversideca.gov查詢。