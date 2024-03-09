漢堡？三明治？迎奧斯卡 Shake Shack美食免費送

Shake Shack招牌單品之一SmokeShack漢堡。（取自Shake Shack官網）

奧斯卡 頒獎典禮訂3月10日舉行，備受歡迎的快餐連鎖店Shake Shack 將於次日3月11日免費贈送Chicken Shack三明治或SmokeShack漢堡；至於最後送出的是三明治還是漢堡，將由奧斯卡頒獎典禮的播出時間長短決定。

Shake Shack與行銷機構Known合作，預估奧斯卡頒獎典禮的長度為3小時31分鐘。該計算是使用自訂建模和數據分析進行的，其中考慮了節目的不同組成部分，例如主持人、預定的表演和廣告插播。如果演出時間超過預計的3 小時31分鐘，則顧客可以在3月11日至18日期間獲得免費的Chicken Shack三明治。如果頒獎典禮的長度低於預計的長度，顧客則可以獲得免費的SmokeShack漢堡。

奧斯卡頒獎典禮以高級時裝、紅毯時刻和漫長的頒獎時間而聞名，每一屆播出時長都並不相同，例如在2002年，典禮持續了四個多小時，而在1959年，僅持續了1小時40分鐘。

想要獲得免費商品，顧客必須在Shake Shack門店、shakeshack.com或 Shack應用程式上支付至少10元的訂單，並在結帳時輸入代優惠碼「BIGWINS」。

Shake Shack還為所有類別的提名者提供免費的ShackBurger。此特別優惠僅在3月10日奧斯卡之夜、Shake Shack位於8520 Santa Monica Blvd.的西好萊塢 門店提供，提名者需出示身分證件才能領取。此外，為了紀念奧斯卡，西好萊塢的Shake Shack店將「進行全面華麗的改造，包括紅地毯、明亮的燈光和供洛杉磯居民享用的照相亭」。

Shake Shack還將在周日於奧斯卡電影博物館（Academy Museum）舉辦的奧斯卡之夜（Oscars Night）活動中，提供Shackburgers、Shroom Burgers和 Crinkle Cut薯條等食物。