香港駐美機構攜手 洛城春酒慶龍年

聖蓋博市副市長吳程遠(右)為香港駐三藩市經濟貿易辦事處頒發表揚狀。（記者劉子為／攝影）

香港 駐三藩市（San Francisco，又譯舊金山）經濟貿易辦事處與香港旅遊發展局攜手合作，3月6日在洛杉磯Peterson汽車博物館，舉辦新春酒會慶祝龍年，近200名嘉賓共同慶祝新年，並展望香港美好未來。

香港駐三藩市經貿辦處長曾舜雯表示，香港經濟於去年第4季持續復甦。（記者劉子為／攝影）

香港駐三藩市經貿辦處長曾舜雯表示，「香港經濟已全面進入後疫情 時代。香港經濟於去年第4季持續復甦，本地生產總值預期增長4.3%。2023年全年本地生產總值已恢復增長3.2%」。她指出，香港與美國的貿易關係依然強勁。2023年，美國對香港的貨物出口總額接近280億美元。美國是香港貿易順差最高的國家之一，總值超過230億美元。現時有近1300家美國公司在香港營運，約9萬名美國人以香港為家。香港美國商會於1月公布的商業前景調查顯示，約75%的受訪者認為香港是具有競爭力的全球商業中心，因為香港與國際接軌、資金能自由流動、稅率低而稅制簡單，並擁有完善的法律和監管系統。

她還指出，香港人的平均壽命高達85.5歲，在世界名列前茅。她表示，「良好的生活質素是長壽的重要因素之一。在聯合國人類發展指數的生活質素排名中，香港於全球191個地方中排名第四」。該指數依評估人類發展多個基本方面的長期進展而定。

香港旅發局美洲總監林兒銘介紹香港最近的變革性發展。（記者劉子為／攝影）

同時，香港現正大力推動各行各業的經濟發展。她說，在金融服務方面，香港積極支持氣候行動。去年，香港成功推出全球首個由政府發行的代幣化綠色債券 ，並在該次成功發售後，於今年2月再度發行7.5億美元的2年期代幣化綠色債券。她說：「 成功發售數碼綠色債券，提升了香港作為數碼資產中心的地位。」

在旅遊業方面，她指出，從首屈一指的區域和國際貿易展覽會，到世界級的藝術、文化和體育比賽及演出，我們將創造並吸引源源不絕嶄新而獨特的體驗來到香港。

從香港遠道而來的著名口琴組合RedBricks Harmonica呈獻節慶表演。（記者劉子為／攝影）

香港旅發局美洲總監林兒銘亦在活動上致辭，介紹香港最近的變革性發展。他在演講中講述了香港如何像神話中的龍一樣活力十足，饒富文化內涵，且不斷進步。在香港舉行的眾多精彩活動，以及兩部最近在香港拍攝的節目：「Field Trip with Curtis Stone」和「Canvasing the World」的片段，均印證了他的論點。幸運抽獎贏家獲得了著名畫家 Sean Diediker的畫作，該作品以大坑舞火龍為靈感，在「Canvasing the World」節目中展出。

從香港遠道而來的著名口琴組合RedBricks Harmonica呈獻節慶表演，為新春酒會畫上圓滿句號。RedBricks Harmonica是一隊來自香港、充滿活力的樂團，五名成員均來自香港英皇書院，樂團名字是向母校美麗的建築致敬。