迎接黃埔軍校建校百年 南加校友會歡慶

陸軍軍官學校南加州校友會將舉辦群星會、愛國歌曲演唱會及校慶午宴等系列活動，慶祝該校建校百年，並邀請所有校友及親友共襄盛舉，傳承「黃埔精神」。（陸軍軍官學校南加州校友會提供）

陸軍軍官學校南加州 校友會3月7日在洛僑文教中心舉辦百年校慶記者會，宣布慶祝建校一百周年的系列紀念活動。校友會指出，一世紀以來黃埔軍校以其輝煌歷史和「親愛精誠」的校訓，培育了無數軍事領袖，邀請所有黃埔校友及親友參與系列活動。

系列紀念活動將從5月5日在洛僑中心舉行的群星會懷舊歌舞演出拉開序幕，接著是6月1日的愛國歌曲演唱會，以及6月16日在聖蓋博希爾頓大飯店（Hilton Hotel, San Gabriel）舉辦校慶午宴等。

校友會表示，自建校伊始，黃埔軍校憑藉其崇高理念與堅定精神，穿越北伐、剿匪、抗戰等關鍵歷史階段，是與中華民國 發展關係深厚的命運共同體。黃埔軍校的故事不僅是一部犧牲與奉獻的史詩，更是「黃埔精神」—「親愛精誠」的生動體現。隨著校址遷至鳳山（Fengshan），這所傳奇學府繼續其教育使命，培育軍事領導人，並透過各種校慶活動，進行傳承與分享。

在具有里程碑意義的百年校慶之際，校友會也邀請洛杉磯僑界人士踴躍參加，共同見證這歷史時刻。有意參與的校友與親友，可聯絡副會長李小安（陸官43期）626-252-4950 或秘書長王聖階（陸官41期）626-532-6861 ，獲取更多詳情。校友會亦鼓勵通過支票 或Zelle提供贊助，支持校慶活動順利進行。系列慶祝活動不僅回顧黃埔軍校百年輝煌歷史，也是傳承「黃埔精神」的未來。