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華興保險總裁張國興當1日校長 籲企業支持學校

記者張宏／洛杉磯報導
張國興（右）在副校長Daniel Monarrez（中）的帶領下，參觀Mesa Robles School學校設施。（張國興提供）
張國興（右）在副校長Daniel Monarrez（中）的帶領下，參觀Mesa Robles School學校設施。（張國興提供）

華興保險總裁張國興連續20年來參加哈岡拉朋地聯合學區舉辦的一日校長活動，每年都到學區內不同學校參觀。今年3月7日的一日校長活動，張國興受邀前往Mesa Robles School，他希望透過參與，傾聽社區與學校的聲音，盼望發揮企業的精神貢獻社區。

華興保險總裁張國興（右）連續20年來參加哈岡拉朋地聯合學區舉辦的一日校長活動，3...
華興保險總裁張國興（右）連續20年來參加哈岡拉朋地聯合學區舉辦的一日校長活動，3月7日前往Mesa Robles School訪問。（張國興提供）

張國興在副校長Daniel Monarrez的帶領下，深入參觀Mesa Robles School學校設施、校園，甚至到各年級教室觀看上課情形，參與課程包括數學課、科學課，以及特殊教育班等。他與Monarrez討論到學生日常生活，包括目前孩童使用手機習慣、學校課後輔導等細節。

張國興表示，唯有深入了解學校與學生，才能給予最真切的協助。這次參觀令他非常難忘，因為不管走到哪裡，都見到學生與師長關係相當密切，同學也相當有禮貌，全校約1200名學生中，副校長幾乎能把每個跟他打招呼的學生名字給唸出來，這讓他感到相當驚訝。這需要關心學生、有良好互動的師長才能做到。

活動期間，副校長提到這幾年學生數量驟減，政府撥款的經費也相應減少。張國興呼籲華人企業，若行有餘力，能多關心社區周邊學校，一起發揮企業力量，讓社區與教育都能邁向更好未來。不少華人家長為了小孩教育，都選擇將孩子送到私立學校就讀，但這次參觀Mesa Robles School，學校氣氛優良，環境清靜，孩子到公立學校就讀也是很好的選擇。

張國興過去20年來從不缺席一日校長活動，他表示，每次都希望透過參訪學校，聆聽校方所需，在他能力所及範圍內，必定發揮企業力量，助學校一臂之力。兩年前，他曾到Glen A. Wilson 高中訪問，當時聽聞學生社團優秀，但活動經費都要由學生找贊助。他當即貢獻一己之力，希望協助學生社團有更好發展、獲得更好學習資源。

位於哈岡的Mesa Robles Schoo創立於1964年，是一所從幼兒園到八年級的綜合學校，也是學區中第二大校，其中一半以上的教職員都在學校貢獻15年以上，是一所師資穩定，教育水平良好的學校。>

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