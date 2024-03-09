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加州藝術學院聖蓋博谷分校體驗開放日 200名家學生參與

記者張宏/洛杉磯報導
加州藝術學院聖蓋博谷分校校長Gregory Endelman（中）和華人市議員康佳琛（右一）與學生們合影。（記者張宏／攝影）
加州藝術學院聖蓋博谷分校校長Gregory Endelman（中）和華人市議員康佳琛（右一）與學生們合影。（記者張宏／攝影）

杜瓦迪市（Duarte）華人市議員康佳琛，介紹城市內的公立學校加州藝術學院聖蓋博谷分校（CSArt SGV），該學校過去七年不斷發展壯大，現擁有1000多名學生，培養各項藝術人才，成為加州排名前十的公立學校。

公立學校加州藝術學院聖蓋博谷分校（CSArt SGV）日前舉辦體驗開放日。（記者...
公立學校加州藝術學院聖蓋博谷分校（CSArt SGV）日前舉辦體驗開放日。（記者張宏／攝影）

學校日前舉辦體驗開放日，近200名家長和學生參與。華人市議員康佳琛也到場為學校宣傳打氣，他看到不僅是聖蓋博谷地區，還有許多來自洛杉磯縣不同城市的學生和家長也來參加學校開放日，感到非常自豪。

該校由橙縣藝術學院 (OCSA) 於2017年創辦，對任何學生敞開大門。目前學校正在招收有藝術天賦的六年級學生，希望喜愛藝術的家長和學生不要錯過這個學校。學校的音樂專業包括吉他、鋼琴彈奏、流行音樂、弦樂與管弦樂、聲樂、 管樂與爵士樂研究等科目。

公立學校加州藝術學院聖蓋博谷分校（CSArt SGV）日前舉辦體驗開放日，近20...
公立學校加州藝術學院聖蓋博谷分校（CSArt SGV）日前舉辦體驗開放日，近200名家長和學生參與。（記者張宏／攝影）

學校校長Gregory Endelman表示，加州藝術學院是以藝術為基礎的特許學院，學校接受六到12年級學生。除大學預科學術課程外，還在舞蹈、美術與媒體藝術、音樂和戲劇方面提供培訓。2024年獲得大學排名研究團體Niche評選為加州排名第一特許學校（Best Charter High School in California）嘉獎。

他表示，在選擇入學前，學生需要填寫申請，並參加音樂學院研討會/審查流程，幫助他們決定哪個學院最適合。 然後，學生選擇他們想要的學院進行入學。 如果申請者人數超過可用名額，學院將進行抽籤。學校還與杜瓦迪聯合學區（DUSD）合作，七至八年級學生可參加學區和CSArts-SGV合作項目，為學生提供藝術和學術雙重指導，且學生可享受學區和藝術學院共享的客製化時間表，讓學生更容易實現他們選擇的學習目標。

加州 學區 聖蓋博

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