明星名流齊聚洛城藝術展 李奧納多也來了 不乏亞裔面孔

洛杉磯弗里茲藝術博覽會在聖塔蒙尼卡機場（Santa Monica Airport）舉辦，圖為LG電視和藝術品結合的展區。（記者張宏／攝影）

洛杉磯 弗里茲藝術博覽會（Frieze Los Angeles）2月29日至3月3日在聖塔蒙尼卡機場（Santa Monica Airport）舉辦。今年正值第五屆，匯集來自21個國家超過95家畫廊的展品，其中近50%在大洛杉磯地區經營。數日活動，吸引包括李奧納多狄卡皮歐（Leonardo DiCaprio）等明星，及來自48個國家的3萬2000民眾參與。

洛杉磯弗里茲藝術博覽會，參觀者來自不同族裔和區域。（記者張宏／攝影）

（影音來源：記者張宏）

弗里茲藝術博覽會在聖塔蒙尼卡機場空地搭建展覽館，將來自世界各地95家畫廊和當地美術館及博物館的部分藏品按字母排列。3日是博覽會最後一天，上午11時開門前，就有大量民眾聚集在此，其中不乏亞裔 面孔。來自南韓 的金小姐和朋友特別報名導覽團，她說，弗里茲藝術博覽聲名在外，是藝術愛好者的聖地，因此她和朋友專程從南韓來洛杉磯看展，為更系統了解藝術家的作品和風潮，金小姐與友人報名導覽團，一邊欣賞藝術品，一邊了解背後故事。

Nick Cave掛滿鳥類的裝置作品。（記者張宏／攝影）

來自賓州的非裔女性藝術家Vanessa German10件作品被售出，每件售價在2萬5000元至6萬5000元之間。（記者張宏／攝影）

場地將不同畫廊作品分成不同隔斷，每個區域都為更好突出畫作和裝置進行特別裝飾。在展區中間都設有座位，讓人們能靜下來欣賞畫作。但奈何熱門時段人潮湧動，很難在一副作品前駐足很久。博覽會也吸引如李奧納多狄卡皮歐、WillFerrell、Jessica Alba、Owen Wilson等明星、名流，很多畫作展品在第一天就被售罄。有幸運的華人網友見到李奧納多非常開心，表示李奧納多人減重後有變得更帥，雖然戴著黑色口罩，但依然能感受他的帥氣。

有參觀者報名導覽團，在每幅作品前駐足講解。（記者張宏／攝影）

洛杉磯弗里茲藝術博覽會（Frieze Los Angeles）從2月29日至3日在聖塔蒙尼卡機場（ Santa Monica Airport）舉辦。（記者張宏／攝影）

現場藝術作品匯集裝置、繪畫、雕塑等，且隨處可看到來自非裔、女性、環境等主題的藝術表達。一些畫作以七位數或六位數的價格被收藏家買走。如Richard Serra在2019年的作品「Pamuk」售價200萬元，Beauford Delaney和Norman Lewis每幅作品的價格都在100萬到200萬元間。Alex Katz的繪畫作品售價是65萬元、Charles Gaines的照片價格是79萬5000元，Carrie Mae Weems的照片也以12萬5000元被賣掉，Richard Misrach和Lee Bontecou的作品售價達到七位數。Ed Clark的繪畫價格是95萬元，南韓現代畫廊(Gallery Hyundai)售出南韓藝術家金成潤(Kim Sung Yoon)作品，彰顯藝術品的價值和各地藏家的熱情。

每個畫廊展區都根據畫作風格設計。（記者張宏／攝影）

四天的展覽吸引3萬多人參與。（記者張宏／攝影）

一名不願透露名字的南韓收藏家表示，弗里茲藝術博覽會是收藏家的夢想之地，尤其在南韓，這幾年藝術品收藏成為熱門，人們都希望在這裡找到最能彰顯品味的藝術品。