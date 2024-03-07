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加州5日初選 共和黨成陪襯？

編譯陳盈霖／綜合報導
共和黨籍聯邦參議員候選人加維（左一），5日在選舉之夜發表談話。（KTLA電視台畫面)
共和黨籍聯邦參議員候選人加維（左一），5日在選舉之夜發表談話。（KTLA電視台畫面)

CalMatters報導，民主黨共和黨在5日於全美最大的加州初選上凸顯一個事實：共和黨在加州已成民主黨陪襯。這對加州來說可不是什麼好消息，民主黨一黨獨大統治變得更僵化與傲慢。

在洛縣檢察長和接替聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）席位的競選上，目前開票結果顯示保守派候選人可能進入11月大選決賽。

角逐聯邦參議員的聯邦眾議員謝安達（Adam Schiff）可望得到其想要的選舉結果。擔心11月面對來自左翼的挑戰者，他巧妙的透過廣告，將毫無政治經驗與想法的共和黨參選人，前棒球明星加維（Steve Garvey）送入決選。謝安達花費數百萬元才讓加維走到這一步，隨之而來是兩人真正對決。

洛縣檢察長選舉上，現任者賈斯康（George Gascon）也得到想要的結果。根據目前選舉結果，賈斯康可能幸運的會碰上他希望的對手，共和黨籍前聯邦助理檢察官霍克曼（Nathan Hochman），他巨額的選舉資金，和稱洛杉磯為一個處於混亂邊緣城市等描述，至6日上午得到近18%支持率。

兩年前以共和黨身分競選加州檢察長的霍克曼，現在面臨與加維一樣的問題：他的選民中有足夠的共和黨人可將他推入11月大選，但卻不足以確保他取得最後勝利，除非吸引民主黨選票。

比加維好的是，霍克曼是名經驗豐富的檢察官，可以緩和一些反烏托邦言論，而賈斯康在一些地方來說爭議不小。然儘管如此，他仍必須面對一個事實：他是一名最近才成為共和黨的人，但這個地區對共和黨人來說並無多大用處。

這樣一黨獨大對民主黨來說是好的，但對加州而言則不見得是好事，一黨獨大縮小選民選擇範圍。加州曾孕育出華倫（Warren）、尼克森（Richard Nixon）和雷根（Ronald Reagan）等共和黨人。

尼克森創建美國環保署，讚揚移民的貢獻。華倫修建道路與大學，提高稅收投資加州的未來，也倡導全民健保。至於雷根，這位現代保守主義的偶像在擔任加州州長時也曾提高稅收，支持槍枝管制，擴大墮胎權。

但共和黨已脫離這段歷史，定位與如今大多數加州人愈來愈不一致。這是個重視個人自主權，重視墮胎權，並與拉丁美洲有著悠久歷史的州。然共和黨，特別是在川普（Donald Trump）掌控下已放棄這些立場。

這也難怪川普厭惡加州。他在2016年擊敗喜萊莉（Hillary Clinton）後抱怨稱「數以百萬計的人」在加州非法投票，導致他無法在該州取得勝利。此後他批評該州保護非法移民和應對氣候變遷等努力。

如今，加州民主黨和無黨派者幾乎是共和黨人的兩倍。當然，共和黨可找到回來的路，可以歡迎移民、支持墮胎權，加入應對氣候變遷的努力，這對黨有好處，對加州也有好處。

加州 共和黨 民主黨

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