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公寓增建 房東降價 高房租現象趨緩

編譯陳盈霖／綜合報導
2023年每月租金在2000元以上高點，然由於「公寓建設熱潮」（apartment-building boom），如今許多房東降價出租，租金價格正在改變。（FOX 11電視台畫面）
2023年每月租金在2000元以上高點，然由於「公寓建設熱潮」（apartment-building boom），如今許多房東降價出租，租金價格正在改變。（FOX 11電視台畫面）

福斯電視號台（FOX 11）報導，Redfin首席經濟學家費爾瓦瑟（Daryl Fairweather）表示，由於「公寓建設熱潮」（apartment-building boom），許多房東降價出租，租金價格正在改變。

她向FOX數位頻道表示，2023年每月租金中位數在2000元以上高位，「主要是因貸款利率高，潛在買家不得不轉向租房，推高租賃市場。」「然而，由於公寓建設熱潮，租金價格如今發生變化，現在有許多空置房，供應激增導致房東降價。」

根據Rent.com數據，去年11月租金中位數為1967元，過去12個月內，租金在2023年8月達到2052元峰值。費爾瓦瑟表示，新冠肺炎疫情期間，許多美國人搬家，人們流動速度很快，租賃需求相對增加，從而推高租金成本，但此一趨勢此後已放緩。

其他導致租金價格下跌的因素，還包括經濟不確定性，和家庭形成速度放緩等。費爾瓦瑟說，家庭組成（houshold formation）一詞，指的是一年內家庭數量（意即居住在一個屋簷下，或佔用單獨住房單元人數）。她指出，2022年家庭組成速度放緩，這在疫情爆發後，抑制了租賃需求。

她並表示，造成「疫情搬遷熱潮」的部分原因是經濟，但也是因通膨和高利率等因素，阻礙家庭組成。她說，儘管近期通膨有所改善，且就業市場強勁，但消費者信心仍低迷，Redfin預計，一旦聯準會再次降息，情況將改善。

聯準會預計將在2024年降息，儘管主席鮑威爾（Jerome Powell）近期稱3月可能不會降息，但一些經濟專家預測5月可能是降息時間。

與此同時，許多Z世代美國人也未能倖免於住房挑戰。費爾瓦瑟說，這一代人被定義在1997年至2012年間出生者，他們在2022年至2023年飽受「住房擁有停滯」困擾。

她解釋到，「至2023年，只有超過四分之一的Z世代擁有房屋，因此租房仍是這一代中大多數人的現實狀況。」但她表示，許多Z世代房主是在疫情期間，貸款利率觸底時購屋，這使得「年輕時更容易擁有住房。」

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