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25區共和黨候選人黃美蘭38.8%領先

記者張宏／洛杉磯報導
州參選員黑馬候選人黃美蘭（Elizabeth Wong Ahlers）獲得38.8%的選票。（黃美蘭提供）
州參選員黑馬候選人黃美蘭（Elizabeth Wong Ahlers）獲得38.8%的選票。（黃美蘭提供）

第25區唯一一名共和黨州參議員候選人黃美蘭（Elizabeth Wong Ahlers）在5日初選中獲得38.8%的選票，領先第二名候選人10%。第一次參選參議員就有如此成績，且是該選區五名候選人裡，唯一共和黨候選人，可謂一匹黑馬。黃美蘭表示，她很自豪選民投票沒有被黨派所局限，說明大家有共同目標，

黃美蘭現任克雷森塔谷鎮（Crescenta Valley Town）議員，她獲得加州共和黨和當地共和黨領袖背書。排名第二名的候選人、阿罕布拉市議員Sasha Renee Perez獲得27.9%選票，比黃美蘭低約10.9%。黃美蘭表示，她最初以為選票比例很接近，沒想到選舉結果，是她領先很明顯。未來八個月左右的時間，她會爭取和更多選民接觸，讓他們了解她的理念和訴求。

說起這次能擊敗其他四名民主黨候選人的原因，黃美蘭表示，她給選民的印象很有親和力，她喜歡加州，在這邊成家立業，她就和大家的鄰居一樣。黃美蘭說，在加州民主黨是多數派，也最受歡迎。因此五個候選人裡，只有她是共和黨，她走了少有人走的路。選民將票投給她，而非拘泥黨派，更看重她的理念和政治目標。

談及11月對戰Sasha Renee Perez，黃美蘭表示，11月的決選會有所不同，她是專注於一個對手，而不是四個。 她和Sasha的政見有較大不同，現在加州種種問題，都是民主黨施政的後果。在她們兩人之間，相信選民會有明確選擇。

該選區在洛杉磯縣北區城市聖瑪利諾市、南巴市、巴沙迪那市、蒙羅維亞和聖馬迪斯等地。

加州第25區唯一的共和黨州參議員候選人黃美蘭（Elizabeth Wong Ah...
加州第25區唯一的共和黨州參議員候選人黃美蘭（Elizabeth Wong Ahlers，右二）日前拜會洛杉磯世界日報，和社長于趾琴（右一）分享她的競選理念。（記者張宏／攝影）

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