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洛縣華人聚居城市 縣委巴格連任

記者丁曙／洛杉磯報導
洛杉磯縣縣委巴格（左）日前拜會世界日報洛杉磯社長于趾琴，並送上感謝狀。（記者子為/攝影）
洛杉磯縣縣委巴格（左）日前拜會世界日報洛杉磯社長于趾琴，並送上感謝狀。（記者子為/攝影）

3月5日洛杉磯縣地方無黨派公職選舉揭曉，三席縣政委員（County Supervisor）全部連任成功；3華裔當選市議員或教委，4華裔進入高院法官、城市議員和學區教委決選，成績亮麗。

今年洛杉磯縣地方換屆選舉，包括3席縣政委員、以及部分地方城市議員和學區教委。其中，縣政委員選舉不出意料，三位現任女縣委，全部都以超過50%甚至60%的得票率，輕鬆連任成功，包括選區內有多個華人聚居城市的第五選區縣委巴格（Kathryn Barger）。

在洛杉磯縣地方城市議會選舉中，有三位華裔直接當選，包括拉米拉達（La Mirada）市議員伍德輝（Ed Eng）得票率87.02%，巴沙迪那學院第六區理事（PCC Board Member）劉川琥（Ryan Liu）得票率54.2%，以及格蘭岱（Glendale）聯合學區教委Telly Tse得票率52.72%，他們三人得票過半直接當選。

對洛杉磯縣初選體制，選務局媒體專員Mike Sanchez向本報介紹，加州初選實施「前兩名選制」（Top-two system），得票最高的兩名候選人，無論屬於哪個政黨，都會進入複選。但是，這不適用於政黨縣中央委員會或地方政府選舉。在地方選舉中，包括縣政委員、城市議員、教育委員，只要某候選人得到的選票超過半數（即50%以上），就可以直接當選，無須進入前兩名對決。

洛杉磯14區市議員梁家訓（Kevin De Leon）鹹魚翻生進入複選。（競選網...
洛杉磯14區市議員梁家訓（Kevin De Leon）鹹魚翻生進入複選。（競選網站）

洛杉磯 學區 華裔

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