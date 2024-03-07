洛縣華人聚居城市 縣委巴格連任

洛杉磯縣縣委巴格（左）日前拜會世界日報洛杉磯社長于趾琴，並送上感謝狀。（記者子為/攝影）

3月5日洛杉磯 縣地方無黨派公職選舉揭曉，三席縣政委員（County Supervisor）全部連任成功；3華裔 當選市議員或教委，4華裔進入高院法官、城市議員和學區 教委決選，成績亮麗。

今年洛杉磯縣地方換屆選舉，包括3席縣政委員、以及部分地方城市議員和學區教委。其中，縣政委員選舉不出意料，三位現任女縣委，全部都以超過50%甚至60%的得票率，輕鬆連任成功，包括選區內有多個華人聚居城市的第五選區縣委巴格（Kathryn Barger）。

在洛杉磯縣地方城市議會選舉中，有三位華裔直接當選，包括拉米拉達（La Mirada）市議員伍德輝（Ed Eng）得票率87.02%，巴沙迪那學院第六區理事（PCC Board Member）劉川琥（Ryan Liu）得票率54.2%，以及格蘭岱（Glendale）聯合學區教委Telly Tse得票率52.72%，他們三人得票過半直接當選。