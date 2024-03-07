僑界年度「登山健行」10日登場 沿途有趣味尋寶遊戲

南加僑界每年舉辦登山健行紀念活動，圖為2023年活動。（本報檔案照）

南加州 僑界將在3月10日（周日）上午9時，舉辦一年一度的「登山健行」活動，歡迎僑胞們踴躍報名參與。本次健行活動特別增加沿途尋寶趣味活動，有現金等禮品等民眾來拿。

加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青表示，南加 州僑界每年3月都會聯合舉辦登山健行活動，今年為第12屆。今年的主題是「闔家歡樂登山健行」，目的主要有兩個：一是緬懷中華民國 國父孫中山先生逝世99周年，紀念國父領導青年革命，創建中華民國，緬懷先驅精神； 二是慶祝3月29日的青年節，激勵當代僑青將熱情、理想轉化為行動，凝聚力量為僑界及社區貢獻。

王竹青介紹，今年特別增設沿途尋寶遊戲，民眾可憑尋獲的號碼牌兌換禮品，一人最多一寶為限，歡迎僑界全家老小報名。民眾可以一邊鍛鍊身體，一邊賞花踏青。踏青結束後，將提供簡便午餐招待，國父生平事蹟介紹，並有精彩有趣有獎問答活動聯誼，及有多項抽獎獎品。

如想報名或有疑問可致電：王竹青310-500-8658或謝傳佐562-682-0351。本活動不接受當天現場報名，人數限制在200以內，先到先得。

活動時間及內容: 2024年3月10日，上午8時30分至9時簽到； 9時30分至11時30分登山；9時至9時25分為開幕式； 11時30分至13時用餐聯誼以及國父生平簡介等娛樂項目。

活動地點: Pepper Tree Picnic Area，夏巴龍Schabarum Regional Park (位於羅蘭岡Colima大道與 Azusa街東南角)。地址為：17250 Colima Rd. Rowland Heights CA 91748。