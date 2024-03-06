偷提款機 直接用車拖走

被盜的現場留下的痕跡。（KTLA5）

南加 橙縣日前發生一起盜竊案，囂張盜賊闖進理髮店內，直接用皮卡車拖走ATM取款機，現場視頻記錄作案過程。

（視頻來源：現場監控／記者邵敏後製）

4日（周一）凌晨，男嫌開著皮卡車闖入理髮店，偷走用螺栓固定的ATM取款機。4日凌晨3時44分，警方接到報警電話，案發地點位於Tustin大道一家名為Golden Touch Barbershop的理髮店。當警察到達現場時，他們發現竊賊留下一系列損壞痕跡，理髮店窗戶被打碎，碎玻璃滿地都是。

監控顯示，一名駕駛白色道奇 皮卡車的司機停在商店前，先用撬棍打破理髮店玻璃。然後，小偷闖進理髮店內，在ATM取款機綁上繩子，繩子的另一端連接到皮卡車，ATM機用螺栓固定在地上，竊賊開著皮卡車多次拖拽，最終ATM拔地而起，竊賊抱起提款機開車逃離現場。

嫌犯身穿黑色、橘色連帽衫，戴著黑色口罩 ，多次試圖從店內拆下ATM機。