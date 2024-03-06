干擾無線網路讓監控失靈 入室盜竊新招

洛杉磯市警局讓民眾警惕新型犯罪。（谷歌地圖）

洛杉磯 市警局（LAPD）近日發布消息，讓居民警惕新型盜竊手法。盜賊會使用無線網路干擾器（Wi-Fi jammer），使住宅的報警器和監控失靈再作案。

根據洛杉磯市警局在社群軟體X上發布的信息，最近該市Wilshire地區發生多起使用無線網路干擾器的入室盜竊案。有三至四名盜賊在進入屋前，用上述設備使報警器和監控失靈後作案。盜賊通過二樓進入房子，在裡面搜尋高級珠寶、錢包、現金以及其他值錢物品。這些盜賊重點洗劫主臥室，多數情況下，他們還有一人開著車在門外把風。

為預防此類犯罪，警方建議民眾將線路箱上鎖，防止不法分子破壞電路；不要告訴出租車 或共乘車司機即將外出度假，不要在社群媒體 上發文；注意家附近可疑車輛；出遠門時，拜託可信任的鄰居幫忙收郵件，留意住宅情況；在住宅附近安裝攝像頭和燈，確保警報器的安全性不被破壞；聯繫無線網路供應商，加強無線報警器的安全性；加緊門閂；修剪住宅周圍樹木，保證住宅一定的可見性；離家時將家中燈打開。

此外，警方還建議在值錢的物品上安裝Apple Air Tags，方便追蹤。

民眾如有這類犯罪的線索，可以聯繫洛杉磯市警局[email protected]，或匿名致電：800-222-8477，或上網提供線索http://lacrimestoppers.org/