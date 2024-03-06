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史德運殺侄精神錯亂?檢：精心策劃的報復

記者劉子為／阿罕布拉報導
史德運（戴頭套者）被香港警方逮捕。右側頭像為史德運。（ABC 7、洛杉磯縣警局/洛杉磯採訪中心製圖）
史德運（戴頭套者）被香港警方逮捕。右側頭像為史德運。（ABC 7、洛杉磯縣警局/洛杉磯採訪中心製圖）

「史德運殺侄案」庭審5日在阿罕布拉法院繼續。檢方講述一起案外案，並認為該案直接導致後來的凶殺慘案。此外，檢方還公布遇害者生前發出的最後一則短信，內容十分催淚。

庭審除圍繞案件本身外，檢方和史德運辯護律師的另一大討論點，是發生在2015年12月30日的事件。當天史德運開車前往妻子Amy Lin的母親家，試圖強迫妻子與他離開，並發生口角。次日Amy Lin的哥哥David Lin帶妹妹和母親向法院申請對史德運的限制令。檢方認為，史德運殺害David Lin的二個兒子，是基於上述事件「精心策劃的報復」。而辯方認為，兩起事件無直接關係，史德運是有精神問題，才殺害David Lin的兒子、15歲的林麒安（Anthony Lin）和16歲林智崴（William Lin）。

根據David Lin證詞，2015年12月30日，他在媽媽家時，妹妹Amy突然衝進來，神色緊張。隨後史德運也追趕到門外，雙方發生爭吵且有肢體衝突。隨後David報警，史德運在警察趕到前離開。次日早晨，David Lin帶領妹妹和媽媽成功向法院申請到限制令。基於此，檢方認為，史德運對侄子的殺害，是對妻子暴力行為的延伸，也是對David Lin申請限制令的憤怒。不過辯方認為，史德運的侄子，不符合加州家庭暴力法規定的親屬關係定義。

史德運的辯護律師波德貝雷斯基（Vicki Podberesky）認為，史德運殺害侄子的行為關乎心理健康，他在2016年1月21日得知妻子提出離婚時，心理問題被觸發，他患有分裂情感障礙和創傷後壓力症候群。不過，根據庭審證據，在2016年1月22日凶殺案發生後不久，史德運開車前往洛杉磯國際機場時，包中塞滿六種外幣和來自三個主權國家的合法身分證件，並冷靜地與國泰航空協商升級座位，以現金支付前往香港的單程機票。

David Lin在庭上，還陳述其兒子被害當天發生的事。1月21日晚，David Lin與妻子同去醫院看望被打的妹妹Amy Lin，出發前大兒子林智崴還在學習，David Lin告訴兒子要警惕。22日凌晨一、兩點的時候，David Lin發短訊給林智崴說會較晚回家，林智崴貼心回覆說「別擔心爸爸，慢慢來」（Dont worry, take your time)，David Lin說那是兒子生前的最後一條訊息。

史德運是來自中國的商人，2016年1月22日，他用鈍器殺死妻子的兩名姪子。案發後，史德運連夜逃至香港，在洛杉磯警方和香港警方的合作下，2016年4月被逮捕並引渡回美國。

香港 洛杉磯國際機場 加州

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