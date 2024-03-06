初選投票 華人支持理念相同候選人

投票在這裡！阿罕布拉圖書館設立臨時投票中心。（記者丁曙／攝影）

3月5日初選投票 日，洛杉磯縣選務局(RR/CC)在全縣設置644個投票中心，包括聖蓋博谷華人 聚居區，多個圖書館、教會、消防站、老人中心等設為投票所，開放時間為上午7時至晚8時。華人選民不缺席，無分黨派，首選華裔參選人。

傳統上，3月初選的投票率低於11月的決選；但今年是總統選舉年，初選和決選的投票率都會比較高。根據洛杉磯縣選務局數據，2022年中期選舉期間，全縣初選和決選的投票率分別為28.48%和43.65%。相較之下，2020大選年的初選投票率為38.5%，以及75.98%的合格選民在當年11月決選時投票。

今年聖蓋博谷地區有較多華人參選各級公職。國會眾議員 候選人有趙美心、秦振國等。在州議會選舉，有饒影凡、黃美蘭、方樹強、劉龍珠、陳立德等。還有洛縣高院法官候選人有周本立、關玉霞等，以及地方市議員、學區教委選舉，有不少華人尋求連任或挑戰公職。

華人參選公職，帶動華人選民投票熱情。阿罕布拉市選民李先生說，今年選票上有不少熟悉的華人名字，有國會眾議員趙美心、加州眾議員方樹強，還有蒙特利公園市市議員饒影凡參選州參議員。他首選投票給華裔候選人。