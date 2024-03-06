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洛市中心微型公寓 部分住房提供低收戶

記者朱敏梓/洛杉磯報導
該微型公寓項目處於市中心黃金位置。（Housing Diversity Corp）
該微型公寓項目處於市中心黃金位置。（Housing Diversity Corp）

洛杉磯市中心預計今年6月，將有一個全單間公寓（Studio）開發項目完工。該項目位於洛市中心黃金地段，在洛杉磯會展中心（Los Angeles Convention Center）對面，平均面積265平方呎，包括部分為低收入人群準備的可負擔住房。

該微型公寓大樓項目叫「Liv DTLA」，由總部位於西雅圖的Housing Diversity Corp (HDC) 開發，項目此前獲得4900萬元投資，包括大洛杉磯聯合之路平價住房計畫提供的3500萬元貸款，以及 Arctaris Impact Investors提供的1400萬元股權投資。據開發商稱，HDC透過眾籌房地產平台CrowdStreet，又籌集到1000萬元，並從個人投資者那籌集800萬元的股權。

「Liv DTLA」項目是一棟八層建築，位於市中心South Park S. Flower街1411號，計劃今年6月開業，佔地9萬6000平方呎，該房產完全由單間公寓組成，平均面積為265平方呎。這棟建築將由三層混凝土基座之上的五層木框架結構組成，外觀頗具現代化，為裙樓式設計，包括公共便利設施、頂層平台、底層庭院和走廊等。

目前「Liv DTLA」已完成85%，全面竣工後，將為市中心的住宅市場帶來227個住房。其中25個將透過洛杉磯的Transit Oriented項目，為極低收入家庭（通常是收入為該地區收入中位數30%或以下的家庭）提供。 預計另有66 個住房將接受「住房券（federal housing choice vouchers）」，讓低收入者買房獲得補貼。

Steinberg Hart的建築師Simon Ha和STS Construction的承包商Craig Haveson，正在與HDC一起建造該項目。Arctaris Impact Investors執行長兼創辦人Jonathan Tower表示，Liv DTLA不僅是一棟的建築，還是幫助許多人實現美國夢的希望。

該公寓大樓頗具現代風格，為裙樓式設計。（Housing Diversity Co...
該公寓大樓頗具現代風格，為裙樓式設計。（Housing Diversity Corp）
項目效果圖。（Housing Diversity Corp）
項目效果圖。（Housing Diversity Corp）

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