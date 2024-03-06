華男騎重機 消失在國家森林

23歲的橙縣華裔男子胡蘇祺，目前失蹤已經超過48小時。圖右為他失蹤前所駕駛的摩托車。（Joe提供）

今年23歲的橙縣華裔 男子胡蘇祺，目前失蹤已經48小時。其失聯前駕駛的摩托車，在國家森林入口被警方找到。目前警方仍在尋找胡蘇祺，其家人心急如焚，並稱胡蘇祺失蹤前的行為很反常。

根據胡蘇祺的哥哥Joe，胡蘇祺是在3月3日中午12時獨自駕駛摩托車外出後失聯。此後，他駕駛的粉色摩托車在橙縣Cleveland國家森林被找到。具體位置是Maple Spring Trailhead入口（31398 Half Way Rd，Silverado，CA92676）。截至發稿時間，胡蘇祺已經失聯48小時。

Joe介紹，弟弟跟他同住在橙縣Mission Viejo。3月3日（周日）弟弟失蹤那天，他本想約弟弟一起吃飯，但是胡蘇祺稱跟別的朋友有約，因此兩人沒能一起吃飯。3日晚，胡蘇祺沒有回家。4日一早，Joe發現胡蘇祺還是沒有返家，電話也打不通。此外，胡蘇祺的朋友、同事也因聯繫不到他，來到家中詢問。Joe這才意識到不對，立刻打電話報警。警方接案後，立刻發動搜尋，在當天下午發現胡蘇祺駕駛的、停靠在健行步道入口的摩托車。附近鄰居家的監控拍到，胡蘇祺在當天下午2時5分經過此處。

根據Joe，胡蘇祺幾乎不會去健行，更不會單獨一個人去走步道，這是很反常的。平時他酷愛騎摩托車，有時會跟朋友一起開到這座森林，通常會返回，不會進去。警方4日下午已經在健行道進行搜尋，5日清早又開始搜尋工作，暫無所獲。

胡蘇祺去年12月畢業於爾灣加大 （UC Irvine），今年1月找到總裁助理工作。他身高約5呎8至5呎9，體重約130磅，黑色短髮。Joe在其失聯前見到他時，胡蘇祺身著黑色羽絨服和寬鬆藍色牛仔褲。