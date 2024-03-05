內陸州級候選人 互相攻擊愈演愈烈

河濱州眾議員參選人克拉麗莎因酒駕問題受對手攻擊。（參選人官網）

南加州 內陸河濱地區，隨著3月5日初選日益鄰近，州參議員和州眾議員 候選人間的互相攻擊和指責愈演愈烈。

現任民主黨 籍眾議員塞萬提斯（Sabrina Cervantes）轉換跑道，競選州參議員；她面臨來自兩名共和黨籍候選人的強力競爭。與此同時，塞萬提斯的姐姐克拉麗莎（Clarissa Cervantes），在努力爭取妹妹塞萬提斯留下的眾議員空缺。然而，克拉麗莎最近的酒駕事件，成為她競選對手猛烈攻擊的目標，引發公眾的廣泛討論和關注。

克拉麗莎是現任河濱市議員，也是民主黨籍。她在2023年8月承認犯有酒駕輕罪，這是她2014年以來，第二次涉酒駕。值得關注的是，在她第二次因酒駕被捕的42天前，她第一次酒駕定罪被撤銷。此後，一系列反對她的傳單稱，克拉麗莎是不負責任和不誠實的人，還有反對她的電視廣告，展示她因酒駕被警方拘捕的畫面。

另一方面，州參議會第31選區，民主黨籍候選人法魯克（Angelo Farooq)和共和黨籍候選人納瓦羅（Cynthia Navarro）展開激烈角逐。法魯克指責對手在競選過程中使用不實宣傳，試圖模糊他的形象。同時，他還指責對手試圖利用他的名字問題進行政治攻擊，並表示這是種族主義行為。

競選活動中，一些獨立政治團體介入，也成為熱點話題。一個名為「保持加州人就業」的政治行動委員會（Political Action Committee）因支付大量反對克拉麗莎的廣告費用，引起公眾對特殊利益團體影響選舉的關注。