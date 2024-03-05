羅省台山寧陽會館 設宴迎方瓊逸上仼
羅省台山寧陽會館、寧僑公會近日歡迎洛杉磯華僑文教服務中心新任副主任方瓊逸，並表示將支持洛僑中心日後在華埠的僑務工作。羅省中華會館現任首長和顧問等，洛僑中心主任陳敏永、副主任鄭芯茹出席。
寧陽會館主席伍堅偉、副主席伍子行、寧僑公會會長譚新誠、副會長朱栢田代表鄉親，向副主任方瓊逸獻花致意、衷心歡迎。
方瓊逸的學術背景堅實，曾就讀台灣高雄科技大學應用德語系。畢業後，曾在中小企業任職，為尋求更穩定的發展，轉投公務員行列。之後前往日本深造，學成歸國後被調至僑委會，並在不同部門間輪調，積累豐富的經驗。
當天出席歡迎午宴的代表，寧陽會館顧問馬培道、伍尚齊、劉國豪；寧僑公會書記梅寧；泛美中華會館執行長張自豪、羅省中華會館主席李金生、監事長胡卓球；羅省中華會館理事會顧問陳健邦、馬國威、方傑洲；監事會顧問余艷濃、梁永泰、黃鍾艶珍；韓華代表遲景林、李氏敦宗公所主席李焯漢、主任李家素、元老李秀湛、羅省黃氏公所副主席黃鉅華、樓業部主任黃勇華、伍胥山公所美西副總長伍國勝、至孝篤親公所顧問陳周政等。
宴會氣氛熱鬧，主客相談甚歡，紛紛約定去台灣訪問，了解更多的台灣文化和台灣美食。
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