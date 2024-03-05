劉龍珠指ACA7提案排華 呼籲反對

劉龍珠堅決反對ACA 7公投案，認為這是一個新的排華法案。（記者邵敏／攝影）

初選在即，加州 第49區共和黨 眾議員候選人劉龍珠，3月4日（周一）在聖蓋博市呼籲選民積極投票，並投出真正能代表選民發聲的競選人。他堅決反對ACA 7提案，認為這是一個新的排華法案，所有華人 都應對這個法案說 「不 」。

ACA 7提案旨在運用公共資源對某些族裔實施優待，包括教育、就業等方面。目前該公投案已在加州眾議會通過，如果在參議會獲得通過，將會出現在今年11月選票上，由加州居民投票決定。

劉龍珠堅決反對ACA7公投案，他認為這個提案本質上就是一個歧視法案，如果獲通過，華人地位將倒退到100年前。劉龍珠指出，考取名校，找好工作，這些都是華人孩子在美國的主要出路。如果通過ACA7提案，這條出路就會被堵死，因此必須抗爭到底。劉龍珠稱，「我會衝在最前面，喊得最響亮，堅決與所有惡法鬥爭，保障華人子弟權益，維護華人父母心血」。

劉龍珠同時指出，ACA7不僅是對華裔的傷害，也是對其他族裔的傷害，讓這些族裔學生在加分情況下被名校錄取，這種不公平的方式本質上也是對他們的傷害。

鄧洪律師呼籲選民支持共和黨候選人劉龍珠。他認為，加州目前治安環境惡劣、通貨膨脹高，迫切需要兩黨相互制衡，改變民主黨獨大的局面，「民主黨控制州議會、州長辦公室， 推動一系列激進政策，包括孩子變性無需通過家長同意、犯罪除罪化等，這些都是共和黨反對的政策，但共和黨目前沒有足夠力量阻止」。鄧洪鼓勵更多華人利用初選機會，支持共和黨，這樣才能阻止民主黨極左政策，堅決反對ACA 7，華人社區才會安全，華人學生才有機會參與公平競爭。

哥倫比亞大學客座教授井友倫（Chris Ching）表示，ACA7是赤裸裸的歧視，教育界應該是一份努力一份收穫，ACA7提案優待其他族裔，直接抹殺華人對教育的辛勤付出。華裔學生劉星辰現身說法，學業成績非常好的他，被各所藤校拒之門外，成績不好的同學反而被錄取。劉星辰說，他身邊很多華人學生，在學習上付出很多時間與努力，但其他族裔卻因一個政策就可以上名校，這非常不公平，最終導致大家都不願努力付出。