父母赴投票所不必托兒 可攜往

5日是初選日，民眾去投票站投票時，要了解可攜帶或不可攜帶的物品。（KTLA電視畫面）

洛杉磯KTLA 5電視台報導，想要親自投票 的父母，或許擔心投票時孩子怎麼辦，好消息是，全美50州都允許親自投票時，將孩子帶在身邊，但各州與各縣對投票時可攜帶的物品有不同限制。

能攜帶的東西如下：

(1)筆：若投票地點尚未數位化，允許帶一支筆標記選民的選擇，記號筆是首選。(2)筆記：選票有許多重要資訊，也可攜帶一些額外筆記文件等，以便了解自己的投票內容。

(3)附帶照片的身分證件：投票前不需這樣做，但近期登記選民投票，且並未提供身分者，則可能會在現場投票時要求出示。(4)選票樣本：若已經在家中完成投票過程，且不想在真正投票時犯錯，可隨身攜帶。(5)智慧型手機 ：加州 並無關於是否能自拍、分享已完成選票相關規定，但各州對此規定不同。

(6)幫手：若本身為殘疾或有其他問題需有人協助投票是被允許的，許多投票站也替他們提供工具與材料。(7)服務犬：可帶至投票站內，有些投票站也可能允帶非服務性動物，但最好將其放在家。

投票站不能攜帶的東西：

(1)競選相關物品：如襯衫、標誌等，這些東西被加州競選規定禁止，投票地點100呎內不能有這些東西。(2)請願書：不能要求某人在投票時簽署請願書。(3)槍枝：加州是少數明確禁止攜帶槍枝進入投票所的州之一，即使持有槍枝許可證者也不例外。若有相關選舉問題，可撥打800-345-VOTE（8683）。