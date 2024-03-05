中華孔校舞獅採青籌款 商家紅包打開一看失望

中華會館校董會與龍岡名義軒瑞獅團落力為中華學校募款（受訪者提供）

新冠肺炎疫情 對社區及商家造成的經濟衝擊不斷出現。根據過去數十年傳統習俗，每逢農曆新年期間，羅省龍岡親義公所名義軒瑞獅團就會在華埠 大小街道上向商戶舞獅採青，為中華孔教學校營運籌款；但今年的舞獅採青效果卻令人大失所望，所幸中華會館轄下各僑團公所提早認捐，最終籌得1萬1000多美元。

龍岡親義公所名義軒瑞獅團，日前在中華孔教學校校董會會長馬培道，副會長廖美華，代理校長方杰洲，委員鄺志民、梅寧、伍堅偉、李志鴻、譚綺媚，中華會館監事長胡卓球、顧問馬樹榮，以及中華孔教學校師生十多人陪同，從上午10時至下午5時在華埠向商家及公所進行舞獅採青籌款，儘管瑞獅團落力演出，但商家所捐出的紅包大多數是5元或10美元，有些甚至更少，令人失望。

馬培道表示，作為非營利教育機構，羅省中華孔教學校建校於1952年，隸屬中華會館校董會管理，該校致力於服務華埠社區，教授中文和傳播中華文化，學生包括華裔及其他族裔；除了中文班與課後功課班，近年更開辦各項才藝興趣班如舞蹈班、繪畫班、鋼琴班及英文數學補習班等。

馬培道表示，今年舞獅籌款效果不如過去，反映出華埠經濟陷於低迷，早年華埠一些大型商家已經逐漸遷往聖蓋博谷其他城市發展，加上過去三年的疫情打擊，近年租金 及工資不斷上漲，華埠商家經濟發展在短期內難以改善。他表示，唯一感恩的是理監事同人及各公所，在舞獅籌款舉行前已作出認捐的承諾，所以連同舞獅採青所得善款，今年總共籌得1萬1000多美元。他感謝各僑團公所及商家的支持，為弘揚中華文化教育事業所作出的貢獻。