中華孔校舞獅採青籌款 商家紅包打開一看失望
新冠肺炎疫情對社區及商家造成的經濟衝擊不斷出現。根據過去數十年傳統習俗，每逢農曆新年期間，羅省龍岡親義公所名義軒瑞獅團就會在華埠大小街道上向商戶舞獅採青，為中華孔教學校營運籌款；但今年的舞獅採青效果卻令人大失所望，所幸中華會館轄下各僑團公所提早認捐，最終籌得1萬1000多美元。
龍岡親義公所名義軒瑞獅團，日前在中華孔教學校校董會會長馬培道，副會長廖美華，代理校長方杰洲，委員鄺志民、梅寧、伍堅偉、李志鴻、譚綺媚，中華會館監事長胡卓球、顧問馬樹榮，以及中華孔教學校師生十多人陪同，從上午10時至下午5時在華埠向商家及公所進行舞獅採青籌款，儘管瑞獅團落力演出，但商家所捐出的紅包大多數是5元或10美元，有些甚至更少，令人失望。
馬培道表示，作為非營利教育機構，羅省中華孔教學校建校於1952年，隸屬中華會館校董會管理，該校致力於服務華埠社區，教授中文和傳播中華文化，學生包括華裔及其他族裔；除了中文班與課後功課班，近年更開辦各項才藝興趣班如舞蹈班、繪畫班、鋼琴班及英文數學補習班等。
馬培道表示，今年舞獅籌款效果不如過去，反映出華埠經濟陷於低迷，早年華埠一些大型商家已經逐漸遷往聖蓋博谷其他城市發展，加上過去三年的疫情打擊，近年租金及工資不斷上漲，華埠商家經濟發展在短期內難以改善。他表示，唯一感恩的是理監事同人及各公所，在舞獅籌款舉行前已作出認捐的承諾，所以連同舞獅採青所得善款，今年總共籌得1萬1000多美元。他感謝各僑團公所及商家的支持，為弘揚中華文化教育事業所作出的貢獻。
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