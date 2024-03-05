「情境喜劇之王」洛爾 再捐洛加大2450萬

「情境喜劇之王」Chuck Lorre 4日宣布再向洛杉磯加大捐贈2450萬元，支持STEM學生和年輕科學家科研。（維基百科圖）

「情境喜劇之王」洛爾（Chuck Lorre） 4日宣布再向洛杉磯加大 （UCLA ）捐贈2450萬元，支持工程與科學（STEM）學生和年輕科學家。

作為流行情境喜劇「生活大爆炸（The Big Bang Theory）」的製片人，Chuck Lorre家庭基金會2015年曾向洛杉磯加大捐贈，並承諾在條件可能的情況下，未來繼續提供捐款。此次超過2400萬元捐款，將主要用於幫助更多低收入 學生學習科學、技術、工程和數學（STEM）。捐款將注入洛杉磯加大Chuck Lorre家族大爆炸理論獎學金和洛杉磯加大新的查克洛爾學者計劃（UCLA Chuck Lorre Scholars Program）。

洛爾在4日的捐贈儀式上表示，隨著九年前的「大爆炸理論學者」獎學金深入社區，現在是擴大支持和援助更多科學學生的時候，2450萬元的捐款，將使獎學金計劃得到擴大，每年獲得該獎學金的大學生人數，將增加到80人。

洛爾是影劇「生活大爆炸」的共同創造者，他最初對該劇的設想，得到其家族基金會以及超過50名演員、編劇、電視節目製作人團隊和多家企業的支持，最終使得「生活大爆炸」成為熱門電視節目。

洛杉磯加大表示，到目前為止，洛爾家族基金會和大爆炸理論獎學金計畫，已支持78名STEM學生，包括35名大學生和16名研究生。78名獎學金得主中，37人完成學士學位，有50%是女性。

現年71歲的洛爾被譽為「情境喜劇之王」，除擔任製片人外，他同時也是作家、導演和作曲家。