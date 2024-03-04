亞裔選民增長最快 影響選舉結果

位於華人聚集城市-聖蓋博市的投票箱。（記者王若然／攝影）

根據多項調研，亞裔 美國人如今成為美國增長最快的選民，並在全國、地方性選舉中發揮積極作用，改變著選舉結果。

蒙特利公園市副市長吳紹榮（Vinh Ngo）在接受ABC電台的採訪中表示，亞裔選民的成長以及對社會事務的參與有目共睹。吳紹榮的父母是越華裔。他回憶，一家人在上世紀70年代移民美國時，這裡只有一家華人超市和少數幾家華資銀行和餐館。而如今，蒙市約65%的居民為亞裔。吳紹榮說，「現在亞裔民選官員也在增加。」這說明了越來越多的亞裔在參與進社會事務的決策中，「他們知道他們的聲音會造成影響，特別是在公共政策方面。」

根據一項最新皮尤研究中心的調研，美國過去四年中，亞裔選民數量增加了15%，約200萬人。其中南亞選民增加最多。另有預測稱，今年11月的大選中，將有約1500萬亞裔選民投票 ，其中加州 佔比最多，有440萬人，約占全美三分之一亞裔選民。在加州亞裔選民佔比達17%。

亞裔選民人數的增多，也改變著候選人的決策方向。亞太裔選民數據高級研究員Janelle Wong呼籲候選人摒棄對他們的刻板印象，尊重亞裔選民壯大的數據事實。她說，「其中一個刻板印象就是模範少數族裔。認為亞裔特別重視教育，這點超過其他族裔。」她說，「亞裔確實注重教育，但也沒有誇張到超過其他族裔。」

一項調研顯示，亞裔選民最關心的議題包括：通貨膨脹，移民問題以及環境保護。Janelle Wong說，「亞裔選民會為更好健保方案投票，會為環保投票，他們還提倡控槍。」而吳紹榮認為，亞裔選民很重視社會安全和預防犯罪。

「AAPI Data」創始人Karthick Ramakrishnan指出，在美國大多數亞裔選民為第一代移民，這代表他們對共和黨和民主黨沒有特別的傾向。因此，對於候選人來說，如何說服和爭取這些選民很重要。南加州亞美公義中心（AJSOCAL）CEO Connie Chung Joe表示，2020年大選就是很好的例子。2020年投票初期，亞裔選民投票數增了四倍。這些亞裔選民告訴候選人，企圖將新冠疫情的罪責扣在亞裔身上是不可以的。Karthick Ramakrishnan說，亞裔選民的影響不僅體現在選擇全國領導人上，在國會領導人的選擇上也發揮影響力。例如在橙縣，23%的居民為亞裔，被稱為「紫色區」，是兩黨候選人的必爭之地。這些地方選出了像朴銀珠（Michelle Steel）和金映玉（Young Kim）這樣的共和黨籍國會議員。