競選參議員 郭正明籌款逾15萬元

選前最後一場籌款會，郭正明（中）與部分支持者合影。（記者啟鉻／攝影）

參選加州 第37選區參議員、前爾灣市市議員華裔 郭正明（Anthony Kuo），日前表示，自2023年7月開始競選造勢以來，已經籌款超過15萬元。

捐款給郭正明的人士中也包括華裔，大家對保險 政策、治安、加州財政赤字等都表達關切。郭正明表示，所有選民關注的問題包括，相當多數的保險公司放棄在加州實施新保險政策，影響承保人更新保險事宜，試想一下，居民擁有一棟住宅，可保險公司卻說不再提供房屋保險，原因是野火頻繁，且加州保險系統的管理不善也成為民眾困擾議題。

他表示，民眾對可負擔住宅也非常關心，因為不僅他們在加州居住，他們的子女也將成立家庭繼續在這裡居住。民眾也關注公共安全以及無家可歸問題。甚至露宿街頭的無家可歸者並未得到應有的關心和照顧。過去五年，加州在無家可歸者支出的錢有超百億元之多。加州在這方面應該做得更好。

做為華裔參選人郭正明強調，所有華裔移民包括他的父母親，在加州落地生根是尋求美好生活。大家希望保持好的生活質量，為自己的家庭和子女們創造更好生活環境。但這些對於加州來說是遠遠不夠的，還有很多大家希望的東西。華裔移民群體擁有超強的企業家精神，他們喜歡創業並以家庭為中心，所有優秀品質都是值得學習和擁有的，這些對他當選參議員後開展工作也非常重要。

郭正明參選的加州參議員第37選區，主要包括杭廷頓攤（Huntington Beach）、拉古那尼格爾（ Laguna Niguel）、Laguna Woods、森林湖（Lake Forest)、安那罕（Anaheim）、柯斯塔梅莎（Costa Mesa）、橙市（Orange）以及爾灣市（Irvine)、富樂頓（Fullerton）、維拉公園（Villa Park）、Aliso Viejo等地。

加州第37選區現任參議員是民主黨籍、韓裔Dave Min，他改換跑道正在競選聯邦眾議員。除郭正明外，其他主要參選人包括現任參議員紐曼（Josh Newman）、前加州眾議員、韓裔崔錫浩（Steven Choi）、維拉公園市（Villa Park）市議員Crytal Miles、聖塔安那社區大學教授Ali Kowsari、爾灣市居民Alex Mohajer。在這些參選人中，紐曼、Alex Mohajier也是民主黨籍，其他參選人均是共和黨籍。