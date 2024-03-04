洛城新語／洛市振興計畫 苦吞中資毒藥

轟轟烈烈的洛杉磯 市中心振興計劃，隨著領頭人、前洛杉磯市議員惠薩(José Huizar)鋃鐺入獄13年，落得一地雞毛。如今的洛杉磯市中心，遊民 住進曾經的「高檔」旅店，還有爛尾高樓相伴；昔日從中國引進海量資金，似乎成了飲鴆止渴的毒藥。

前洛市議員惠薩，2008年主導振興百老匯（Bringing Back Broadway）計劃，要花費10年時間，讓陳舊的洛杉磯市中心煥然一新。此後數年間，大量中資地產商湧入；數十億美元投資 下，高檔商住兩用建案萬丈高樓平地起，洛市中心鋒頭一時無兩。

可惜好景不長，先是惠薩因收中資地產商賄賂鋃鐺入獄，再是中國地產商常年高槓桿財務運作，在經濟不景氣時接連「爆」雷，為洛杉磯市留下爛攤子一地。例如其中最知名的泛海廣場爛尾樓，洛市議員梁家訓發起的處置該建築相關動議，須耗費洛市稅金約380萬元。

雖然梁家訓要求市府法務想辦法，找負責該建案的泛海控股「報銷」相關的處置開銷。不過這筆錢，很可能是肉包子打狗，有去無回。泛海控股為避免股價持續低於1元被中國A股退市，2023年5月曾發布人民幣2億元（約2780萬美元）的大股東增持計劃。此舉讓部分投資者重拾信心，股價得到提振。

結果2024年1月4日，增持期限屆滿。泛海控股的大股東們，合計增持金額僅為人民幣2889元，遠低於公告的2億元。這場「豪紳帶動百姓捐款，錢到手後，豪紳捐款如數奉還，百姓捐款三七分成」的鬧劇，也讓散戶投資者看清現實，大量拋售股票。1月26日晚，泛海控股因連續20個交易日收盤價不足1元，被深交所終止上市。這樣一家「基本面」已經沒救，只想著割散戶「韭菜」的企業，哪有能力為遠在洛杉磯的爛尾樓負責。

除泛海廣場外，洛杉磯大飯店（LA Grand Hotel）近期也頗有爭議。負責人黃偉（音譯，Wei Huang），通過賄賂惠薩百萬，讓建案得以放行。不過，標榜高檔的洛杉磯大飯店，卻吸引不到足夠客戶，只能變身遊民收容所，靠領政府報酬度日。

惠薩10年振興計劃，只要「高端、大器、上檔次」建案，全然不顧當地商業環境能否創造足夠多的「高大上」需求。部分乘著中國「1998年房改」東風，因「福利分房制」轉向「房地產市場化」賺得盆滿缽滿的中資地產商，忘乎所以的追求「國際化」，全然不顧公司盈利能力，能否長期支持在海外的天價投資，仍以中國90年代「撐死膽大，餓死膽小」的經商秘訣，高槓桿舉債投資。惠薩與中資地產商的一拍即合，再加上賄賂的潤滑，造就如今一地雞毛的局面。

富人往外搬，是當代城市的發展趨勢；在洛杉磯市中心的華埠等地，居民更以低收入為主。只靠遊客，根本撐不起太多的高檔消費需求。部分中國企業的好高騖遠，成為讓洛市中心一地雞毛的毒藥。