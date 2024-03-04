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聖地牙哥加大楊蕾妮克服挑戰 舞蹈學業雙亮眼

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
楊蕾妮表示，舞蹈不僅是她的熱情，也是她大學生活中的重要部分。（截至UCSD啦啦舞隊）
楊蕾妮表示，舞蹈不僅是她的熱情，也是她大學生活中的重要部分。（截至UCSD啦啦舞隊）

聖地牙哥加大（UCSD）啦啦隊隊長楊蕾妮，從小學習芭蕾舞，後來拓展至爵士舞和嘻哈舞等不同舞風。未來，楊蕾妮計劃進入體育市場營銷領域，保持對舞蹈的熱愛並對可能的舞蹈教學機會，持開放態度。她也呼籲對舞蹈有興趣的年輕人持續努力。

目前在UCSD雙主修「城市研究與規劃」以及「大眾傳播」，楊蕾妮說，是表姐啟蒙她對舞蹈的興趣，儘管表姐後來放棄舞蹈，但楊蕾妮熱情未曾減退。楊蕾妮從高中階段，就開始加入學校的舞蹈社。在大學期間，她通過試鏡入選UCSD舞蹈團體，並在大三成為舞蹈社社長。對楊蕾妮來說，舞蹈團隊不僅是她大學生活的亮點，也是她學習和成長的重要平台。

楊蕾妮分享她從芭蕾到參與多樣舞蹈風格的轉變。她表示，這個過程雖然充滿挑戰，但也帶來學習新舞蹈風格的興奮。對她來說，加入UCSD舞蹈團隊，不僅是舞蹈技能的提升，更是找到彼此支持和鼓勵的社群，這種友情和支持，對她來說非常珍貴。

楊蕾妮的母親表示，對於女兒的選擇和努力，家庭始終提供支持和鼓勵，強調獨立思考和追求夢想的重要性。楊蕾妮不僅在舞蹈領域取得成就，學術表現同樣出色，她成功在繁忙的學業和舞蹈訓練間找到平衡。自從踏入大學以來，楊蕾妮父母不錯過女兒參與的每一場表演和比賽，對楊蕾妮來說，家人的到場對她意義重大。她也經常與母親分享訓練的點滴。

對於未來，雖然計劃畢業後不會從事舞蹈職業，但她對體育市場營銷領域抱有極大熱情。她希望能在專業運動組織或大學體育部門找到一席之地。同時，楊蕾妮也對可能與大學或體育隊伍的舞蹈團隊合作保持開放態度，認為這樣的機會非常棒。雖然目前她沒有立即計劃去指導高中或大學的舞蹈隊，但她並不排除將來可能會涉足這一領域。

楊蕾妮也鼓勵，有志於加入舞蹈團隊的年輕人持續努力。她表示，在過去付出的努力都會得到回報。她也希望通過這次採訪，能獲得更多對UCSD舞蹈團隊的支持，無論是通過贊助、捐款還是社交媒體上的關注。

聖地牙哥

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