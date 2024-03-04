加州科學中心上映紀錄片Cities of the Future 一探未來城市面貌

紀錄片Cities of the Future的一景。（MacGillivray Freeman Films提供）

加州 科學中心（California Science Center）IMAX 劇場3月2日開始播放名為「Cities of the Future」的紀錄片，導演Greg MacGillivray試圖透過阿姆斯特丹、新加坡 、洛杉磯 等三地，一探50年後的城市風貌，放映期間直到4月26日。

影片以洛杉磯長大的Paul Lee為出發點，以工程師的眼光看看阿姆斯特丹、新加坡與洛杉磯有何不同，紀錄片搭配真實場景與CGI電腦動畫，並由演員John Krasinski旁白，呈現出50年後的都市新面貌。

在Greg MacGillivray的眼中，阿姆斯特丹、新加坡與洛杉磯都有具前瞻性的都市規畫，重視城市的可居性、解決現有問題並引領至更好的未來，因此這三地的發展可以代表未來的趨勢。

40分鐘影片呈現的未來都市，電力來自外太空的太陽能發電，3D列印的建築由AI管理，自行調節內部氣候，道路則移至空中，地面留給樹木與大片綠地。

MacGillivray說，片中的一大亮點就是空中的電動計程車，它們的原型已經在研發中，對洛杉磯或紐約來說，實現的日子可能比想像地更快。

「Cities of the Future」放映地點為700 Exposition Park Drive, Los Angeles的California Science Center。成人票價9.79元，65歲以上與在學學生8.79元，3至12歲7.59元。