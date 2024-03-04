我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

30多年來僅見 中國人大宣布取消「總理記者會」

自駕計程車Waymo准載客上高速公路 範圍擴及灣區

加州科學中心上映紀錄片Cities of the Future 一探未來城市面貌

編譯胡立宗／綜合報導
紀錄片Cities of the Future的一景。（MacGillivray Freeman Films提供）
紀錄片Cities of the Future的一景。（MacGillivray Freeman Films提供）

加州科學中心（California Science Center）IMAX 劇場3月2日開始播放名為「Cities of the Future」的紀錄片，導演Greg MacGillivray試圖透過阿姆斯特丹、新加坡洛杉磯等三地，一探50年後的城市風貌，放映期間直到4月26日。

影片以洛杉磯長大的Paul Lee為出發點，以工程師的眼光看看阿姆斯特丹、新加坡與洛杉磯有何不同，紀錄片搭配真實場景與CGI電腦動畫，並由演員John Krasinski旁白，呈現出50年後的都市新面貌。

在Greg MacGillivray的眼中，阿姆斯特丹、新加坡與洛杉磯都有具前瞻性的都市規畫，重視城市的可居性、解決現有問題並引領至更好的未來，因此這三地的發展可以代表未來的趨勢。

40分鐘影片呈現的未來都市，電力來自外太空的太陽能發電，3D列印的建築由AI管理，自行調節內部氣候，道路則移至空中，地面留給樹木與大片綠地。

MacGillivray說，片中的一大亮點就是空中的電動計程車，它們的原型已經在研發中，對洛杉磯或紐約來說，實現的日子可能比想像地更快。

「Cities of the Future」放映地點為700 Exposition Park Drive, Los Angeles的California Science Center。成人票價9.79元，65歲以上與在學學生8.79元，3至12歲7.59元。

洛杉磯 新加坡 加州

上一則

競選參議員 郭正明籌款逾15萬元

下一則

聖蓋博谷家庭喜迎2月29日閏日寶寶

延伸閱讀

政策轉彎 墮胎藥銷售管道擴大

政策轉彎 墮胎藥銷售管道擴大
加州九成選民未寄回選票

加州九成選民未寄回選票
加州初選看板／關注治安與教育 陳立德決戰59選區

加州初選看板／關注治安與教育 陳立德決戰59選區
暴風雪襲加州內華達 有雪崩危險

暴風雪襲加州內華達 有雪崩危險
緊跟總統腳步…紐森視察美墨邊境

緊跟總統腳步…紐森視察美墨邊境
賽百味遭暴力入侵 員工罷工促店家改進安全措施

賽百味遭暴力入侵 員工罷工促店家改進安全措施

熱門新聞

21歲的大學生Juan Hernandez被殘忍殺害。（被害人家庭提供）

沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺

2024-02-28 15:38
陳俊瑋領導的科研團隊發現癌症新療法。（希望之城提供）

華裔科學家 發現癌症新療法

2024-02-25 01:20
賣方送的一張沙發就擺放在客廳裡。（Jeff Bryant抖音）

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2024-02-25 18:26
多名華人2月17日在丁胖子廣場打架鬥毆。（截取目擊者視頻）

為搶免費午餐？洛城中國走線人聚眾鬥毆

2024-02-26 18:56
好市多旅遊真省錢，還有隱藏福利。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱好市多旅遊超划算 華女夏威夷狂省千元

2024-02-28 21:20
白人女子Denise Olin罵對方「滾回中國去」。（現場視頻）

為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅

2024-03-03 15:30

超人氣

更多 >
WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了

WSJ：全球正遭受另一場「中國震撼」 這回各國更擔心了
關掉美顏濾鏡 楊冪長這樣 魚尾紋藏不住

關掉美顏濾鏡 楊冪長這樣 魚尾紋藏不住
為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅

為狗起爭執 她罵「滾回中國」 收死亡威脅
無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放

無故攻擊紐約地鐵大提琴手 8項前科女嫌無保釋放
驚蟄將至 4生肖防小人避災 靠1招化解又招財

驚蟄將至 4生肖防小人避災 靠1招化解又招財