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全美啦啦隊大賽 聖地牙哥加大勇奪亞軍 台裔隊長楊蕾妮領軍

記者張庭瑜╱洛杉磯報導
楊蕾妮認為，團隊的成功來自於每個成員的奉獻、共同的目標追求以及彼此間的尊重和支持。（楊蕾妮提供）
楊蕾妮認為，團隊的成功來自於每個成員的奉獻、共同的目標追求以及彼此間的尊重和支持。（楊蕾妮提供）

日前舉行的全美大學啦啦隊比賽中，聖地牙哥加大（University of California, San Diego，簡稱UCSD）啦啦隊展現實力，在台裔隊長楊蕾妮的帶領下，獲得第二名佳績。楊蕾妮三歲起學習舞蹈，精通多種風格，並帶領團隊克服資金和籌備上的諸多挑戰。楊蕾妮認為，團隊的成功，來自每個成員的奉獻、共同的目標追求以及彼此間的尊重和支持。

擔任隊長期間，楊蕾妮在學校資金有限的挑戰下，帶領團隊成功自籌資金、設計服裝、編排舞蹈。她與團隊成員共同克服比賽前的諸多挑戰，如機票更換和住宿安排等。

楊蕾妮的領導之路，並非一帆風順。在成為隊長前，她曾負責管理團隊的社交媒體，包括Instagram、YouTubeTikTok等平台。大三時，她決定申請隊長一職。她起初對自己的能力和領導才能有疑慮，通過教練的鼓勵和支持，她逐步克服這些挑戰，學會如何透過試錯和自我糾獲得提升。這次拿下全國大學比賽第二名，對楊蕾妮及其團隊來說，不僅是技術上的成就，更是團隊精神和堅持不懈的最佳證明。比賽前夕，團隊成員的互相鼓勵和團結，成為他們在激烈競爭中脫穎而出的關鍵。

隊員之間在日常訓練中建立起深厚感情，而彼此間的緊密聯繫和相互支持，成為他們在激烈...
隊員之間在日常訓練中建立起深厚感情，而彼此間的緊密聯繫和相互支持，成為他們在激烈競爭中脫穎而出的關鍵因素。（楊蕾妮提供）

在平時，每周進行三次訓練，分別在周二、周四和周日晚，另外在周三有團隊鍛煉。但在比賽前的準備階段，訓練的頻率和強度會顯著增加，每周會練習五到六天，每天六到八小時。在開學期間，集中訓練通常安排在周末進行；而在一年中較早的比賽，如一月初的比賽，則利用寒假，從周一到周四進行長時間的日間訓練。

對於精神準備，楊蕾妮和她的隊員們也有各自的方法來控制賽前緊張。楊蕾妮表示，剛開始時，她很容易緊張；通過不斷的比賽，現在已經能更好的控制情緒。楊蕾妮認為，樂在其中很重要，能有效幫助她減少緊張感，並專注支持團隊和享受比賽過程。深呼吸和正面的自我暗示，是她面對壓力的關鍵策略。

在這場充滿激烈競爭的全美大學啦啦舞隊比賽中，聖地牙哥加州大學啦啦舞隊不僅展現出卓...
在這場充滿激烈競爭的全美大學啦啦舞隊比賽中，聖地牙哥加州大學啦啦舞隊不僅展現出卓越的技術和精湛的表演，更讓人感受到了隊員間那份深厚的感情。（楊蕾妮提供）

楊蕾妮認為，最關鍵的是團隊的奉獻和承諾。從隊員到隊長，再到教練，每個人都對團隊投入大量的時間和精力。團隊有明確的練習計劃和目標，並且隊長和教練在比賽的各個方面，包括行程安排和住宿預訂等，都承擔重要角色。楊蕾妮強調，這種集體努力和對成功的共同追求，以及彼此間的尊重和支持，是他們取得佳績的重要因素。

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