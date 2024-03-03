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賽百味遭暴力入侵 員工罷工促店家改進安全措施

編譯陳盈霖／綜合報導
賽百味員工發起三天罷工。（取材自加州速食員工工會）
賽百味員工發起三天罷工。（取材自加州速食員工工會）

洛杉磯日報報導，威徹斯特（Westchester）一家賽百味（Subway）三明治店員工3月1日發起為期三日的罷工，稱他們遭受一波暴力犯罪事件，其中包括一名持刀男子闖入三明治店，對員工大喊大叫。

這家位於8406 Lincoln大道上的三明治店員工們，當天手持「速食業員工罷工」（Fast food workers on strike）和「了解你的權利」（Know your rights）標語。據稱，這裡已成為偷車賊、吸毒者和暴力犯罪者目標。這場罷工行動以加州速食業員工工會（California Fast Food Workers Union）為主，他們也得到其他工會成員支持。

在面對持刀者闖入的事件中，員工古德雷茲（Sabina Gutierrez）和暴徒對峙。這位59歲洛杉磯居民說，「那傢伙進來要了五個免費三明治給自己和孩子。當我告訴他我無法分發免費食物時，他開始尖叫，說一堆髒話，離開時我看到他帶著一把刀。」這次遭遇讓她害怕、疲憊不堪，據稱管理層對此並未採取任何行動，使情況進一步惡化，「這種感覺令人沮喪」。

在2月29日向加州職業安全與健康管理局（Cal／OSHA）提交的投訴中，古德雷茲對店家缺乏危急時刻的在職訓練表示遺憾。

員工們呼籲店家改進安全程序，他們需要治安官員、培訓、警報和疏散計畫，及替遭受工作場所暴力的員工提供醫療和心理保健。他們還要求洛杉磯立法者通過一項全市範圍內的速食公平工作條例（Fast Food Fair Work ordinance），其中包含強制性「了解你的權利」培訓等。

洛杉磯 罷工 暴力犯罪

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