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暴風雪襲加州內華達 有雪崩危險

洛杉磯訊
內華達山脈（Nevada Mountains）本周末遭受季節最強風暴，導致加州80號州際公路關閉、數萬戶家庭停電，部分地區預計積雪達10呎，引發極高雪崩風險。（cbsla電視台）
內華達山脈（Nevada Mountains）本周末遭受季節最強風暴，導致加州80號州際公路關閉、數萬戶家庭停電，部分地區預計積雪達10呎，引發極高雪崩風險。（cbsla電視台）

內華達山脈（Nevada Mountains）2日遭受本季最大風暴的襲擊，某些地區的積雪量可達10呎，導致加州80號州際公路（I-80）多處路段封閉；低海拔地區亦遭受強風和豪雨侵襲，導致數萬戶家庭停電，其中，加州約4萬戶、內華達州約1.5萬戶、愛達荷州約1.6萬戶家庭。

雷諾國家氣象局（Reno National Weather Service）周五晚間即預報，暴風雪預計將在午夜後達到高峰，部分地區降雪量可達10英尺，並持續至周六，能見度可能降至四分之一英里或更低。此外，整個山脈中部偏遠地區，包括太浩湖（Lake Tahoe）地區，預計至周日晚上將面臨「高度到極端的雪崩危險」。氣象學家預計，太浩湖周圍山區的降雪量可能達到10英尺，湖岸社區的降雪量可能達到3至6英尺，而內華達山脈東部前線的山谷地區，包括雷諾的降雪量可能超過1英尺。優勝美地國家公園（Yosemite National Park）已於周五關閉，並預計至少將關閉至周日中午。

因為風暴帶來的強風和能見度低，加州當局已於周五關閉80號州際公路100英里的路段，目前尚無法估計何時重新開放。太平洋天然氣和電力公司（Pacific Gas and Electric Company）也指出，截至周五晚上10時左右，已有2萬4000個家庭和企業因風暴而停電。同時，一些滑雪勝地也在周五宣布關閉，計劃在周日重新開放。

風暴自周四開始席捲太浩湖，暴風雪警報將覆蓋300英里的山區。許多滑雪愛好者抓住機會在暴風雪到來前趕往山上。然而，位於雷諾地區的家居建築用品商店員工拉維利 (Daniel Lavely) 指出，大多數周五來訪的顧客似乎認為風暴不會像預期那樣嚴重。但太浩湖北端最大的度假村Palisades Tahoe，同時也是1960年冬季奧運會的舉辦地則表示，即使度假勝地全天有工作人員在山上進行雪崩控制和維護工作，但根據當前情況，即使能夠開放也會延後。

加州 暴風雪 愛達荷州

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