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安裝太陽能板 要細讀合約條款

記者張庭瑜／洛杉磯報導
加州近期連續降雨天氣導致多家安裝太陽能板的家庭面臨漏水問題，業者建議民眾安裝前應詳細審查合約條款，安裝後需定期維護。（pexel示意圖）
加州近期連續降雨天氣導致多家安裝太陽能板的家庭面臨漏水問題，業者建議民眾安裝前應詳細審查合約條款，安裝後需定期維護。（pexel示意圖）

近期，連續的降雨天氣在加州各地引起不少安裝太陽能板的紛爭，許多安裝太陽能板家庭表示，安裝不久後，開始出現漏水導致家中潮濕等問題；裝潢業者呼籲，安裝太陽能板前，民眾應考慮信譽良好的大公司及仔細閱讀合約條款。

陳先生表示，自己安裝太陽能板後不久，就發現屋頂出現破損，尤其在連續的大雨之後，屋內漏水情況愈發嚴重。在多次與太陽能板公司溝通後，公司終於派人前來檢查，發現安裝過程中留下的諸多問題，包括瓷磚破損、釘孔未密封等。安裝公司雖承諾將承擔全部責任，但在後續的處理過程中，公司卻以屋頂漏水非由太陽能板安裝直接引起為由，試圖推卸責任，令陳先生十分無奈。

沃利裝修建築公司負責人Alan也分享他家中因安裝太陽能板遭遇漏雨的經歷。Alan當時選擇知名企業特斯拉（Tesla）來安裝太陽能板，該公司在安裝前會對房屋的屋頂進行仔細的檢查，以確保無須任何修繕即可安裝。儘管進行這樣的預先檢查，安裝太陽能板不久後，遇到雨季時，屋頂仍出現漏水狀況。Alan迅速查閱特斯拉的政策，發現公司承諾在安裝後六個月內，如出現漏水將負責修復。特斯拉的積極回應和負責任的態度讓Alan非常滿意。他建議選擇太陽能板供應商時，優先考慮信譽良好的大公司，並仔細閱讀合同條款，以保障自身權益。儘管價格可能偏高，但因為後期的維護和服務相當到位，總體而言仍是值得。

Alan也解釋，太陽能板安裝後出現漏水的情況，通常與屋頂的設計及太陽能板下可能棲息的小動物有關。對屋主而言，在安裝太陽能板後不僅需要定期檢查，也應每年清洗太陽能板以維持其最佳運作效率。為更加確保屋頂與太陽能板的長期使用，最佳方案是在安裝太陽能板之前對屋頂進行徹底的翻新工作。選擇有良好聲譽的大型公司並細讀合約細節，是避免在太陽能板安裝過程中遇到問題的關鍵策略。

energysage網站也指出，安裝太陽能板須在屋頂鑽孔並使用防水板與密封劑以防漏水。安裝錯誤、舊屋頂或不兼容的屋頂材料都可能引起洩漏。為降低風險，民眾應聘請認證合格的安裝人員，如屋頂材料為粘土、赤土等，可能需要額外措施。

截至2023年，根據太陽能產業協會（SEIA）數據顯示，加州不僅在太陽能裝置安裝數量上領先，其相關產業的就業和投資也顯著增長。對於家庭來說，安裝一個5千瓦時的太陽能系統，自付費用約在1萬2700至1萬7100元之間，而在20年的使用期限內，該投資就能為家庭節省高達4萬4700至6萬500元的電費，投資回收期平均為5.5至7.5年，且也能抵消家庭高達80%的電費支出。

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