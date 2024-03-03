3月5日初選…提前開放投票所 洛縣再增525個

洛杉磯 縣2日（星期六）開始再新增525個投票 中心提前向選民開放，所有開放的投票中心將持續至5日選舉日當天。

洛杉磯縣從2月24日第一波開放部分投票中心，共有100多個投票中心供選民提前投票。到2日，提前開放的投票中心達644個，選民無論居住在哪個縣，都可以前往投票。

洛杉磯市第2、4、6、8、10、12 區以及14區的市議員候選人；洛杉磯聯合學區第1、3、5、7區教委候選人，以及洛杉磯縣縣政委員會的三個席位、洛縣地方檢察長席位以及加州 及聯邦席位競選人，都會出現在選票上。

提前投票中心的開放時間為每天上午10點至晚上7點。3月5日周二選舉日當天的開放時間為上午7點至晚上8點。

所有選民都可以在洛杉磯縣的任何投票中心投票，或在5日選舉日當天郵寄已填好的選票，或將已填好的準備郵寄的選票直接送到投票中心。蓋有選舉日郵戳的選票，通常會在7天内寄到選務所。

根據加州最新的選舉法，錯過2月20日登記截止日期的符合資格的居民，仍可以在洛杉磯縣的任何投票中心投票。此外，民眾可通過以下三種方式找到離自家最近的投票所：洛杉磯縣選務處locator.lavote.gov；投票中心資訊電話800-815-2666（轉1）；洛杉磯市選務部213-978-0444。