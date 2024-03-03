洛杉磯榮光聯誼會換屆 沈露茜接任理事長

洛杉磯榮光聯誼會2024年理事長和會長分別為沈露茜（左二）和張開仁（左三）。（記者王若然／攝影）

洛杉磯 榮光聯誼會2日在洛杉磯華僑文教中心舉辦2024理事長會長交接典禮。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處副處長張正育、洛僑中心主任陳敏永以及其他社團領袖參加了典禮，見證了領導班子的交替。

洛杉磯榮光聯誼會交接典禮大合照。（記者王若然／攝影）

洛杉磯榮光聯誼會2024年理事長和會長分別為沈露茜和張開仁，今年負責單位是陸軍聯誼會。而沈露茜和張開仁分屬於陸軍聯誼會之下的國防醫學院以及復興崗。洛杉磯榮光聯誼會每年的理事長由成員投票選出，會長則是由理事長委任。兩人分別從2023年理事長王崝華、會長虞若璽手中接棒，這兩人同屬空軍聯誼會。虞若璽因身體抱恙，由李力平代表其出席。

放眼2024年，沈露茜希望聯誼會的組成能夠更加多元化，吸收更多成員，應用各方專長來發展業務。此外榮光聯誼會直接接受台灣退輔會的輔導，未來會第一時間傳達退輔會對退伍軍人的通知，照顧年長或有需要協助的榮民及眷屬，對於黃埔老師遺眷的福利，也會時時關注。

沈露茜是洛杉磯榮光聯誼會歷史上少有的女性理事長，她表示希望可以發揮女性的親和力，「讓我們三軍更加團結在一起，會務順利推展，重現榮光會的光榮。」

新任理事長沈露茜（左）從前任理事長王崝華（右）手中接過印信。交接儀式由洛杉磯台北經文處副處長張正育（中）見證。（記者王若然／攝影）

張正育代表中華民國政府感謝退伍軍人在前線保家衛國，他讚揚洛杉磯榮光聯誼會成員雖身處海外，仍為國著想、付出。

出席當天活動的社團領袖包括：南加州 中國大專院校聯合校友會會長吳典龍、南加 州中國大專院校聯合校友會理事長李建德、加州台灣同鄉聯誼會會長王竹青、黃埔親友會會長謝傳佐、僑務諮詢委員孫華翊等。