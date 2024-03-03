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中爆款電影「熱辣滾燙」3月8日起在美上映

記者王若然／洛杉磯縣報導
電影「熱辣滾燙」3月8日登陸美國。（主辦單位提供）
電影「熱辣滾燙」3月8日登陸美國。（主辦單位提供）

中國大陸爆款電影「熱辣滾燙」（英文名稱為「Yolo」）就要登陸北美。該電影將在3月8日（周五）登陸包括美國的眾多影院，中文配音，中英雙語字幕，感興趣的影迷千萬不要錯過。

美國民眾目前已經可以搜索電影「Yolo」進行訂票。在南加州，參加該片放映的影院有多家，包括阿罕布拉市（Alhambra）、奇諾岡（Chino Hills）、喜瑞都市（Cerritos）、爾灣（Irvine）等多個華人聚集的城市的電影院。該片通過索尼影業引進北美，時長兩小時10分。

由賈玲自導自演的「熱辣滾燙」電影可謂稱霸了中國春節檔，自其2月10日上線，已經累計票房超過4億6420美元，超過所有其他春節檔電影。「熱辣滾燙」連續兩周稱為中國最上座電影。

「熱辣滾燙」講述了由賈玲扮演的樂瑩原本足不出戶，宅在家無所事事。她在大學畢業後，工作了一段時間，卻找不到方向，慢慢脫離社會，她認為這是與自己「和解」的一種方式。後來，她決心改變這種生活，結實了拳擊教練昊坤（雷佳音飾），自此踏上一段艱辛的路程，引領她的蛻變。

電影「熱辣滾燙」的編劇和導演、主演皆為賈玲。她為了塑造電影中的拳擊手，減重100斤，也使該電影話題滿滿。賈玲此前因指導、參演電影「你好，李煥英」一炮而紅，該電影創造了中國電影史上的票房奇蹟。

加州 電影院 阿罕布拉

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