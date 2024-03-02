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「無跡可尋」奪獨立電影節4大獎 華女導、演獲認可

洛杉磯訊
電影「無跡可尋」製作人、片中武士家族族長的扮演者袁曉瀾（左），該片導演、女主角和製作人黃潔萍（右）。 （受訪人提供）
電影「無跡可尋」製作人、片中武士家族族長的扮演者袁曉瀾（左），該片導演、女主角和製作人黃潔萍（右）。 （受訪人提供）

在24日舉行的好萊塢獨立電影節（Hollywood Reel Independent Film Festival，簡稱HRIFF）上，由華裔女性製作並參演的電影「無跡可尋」（Dark Feathers）拿下最佳影片、最佳女主角、最佳配角、最佳預告片四項大獎，成為當晚最大贏家之一。

耗時三年完成的電影「無跡可尋」，是一部以舞蹈為背景的懸疑驚悚片。透過雙線敘事，講述日本家族的武士，和攝影師凱特的舞蹈故事，「武與舞」交織並行。 該片由華裔電影人黃潔萍（Crystal J. Huang）和袁曉瀾（Lan Kay）共同製片，在著名電影「殺死比爾」、「落水狗」中飾演重要角色的男演員Michael Madsen也參與該片演出。 此外，該片還吸引多位世界級舞者加入，並邀請電影「流浪地球」的作曲阿鯤，參與電影的原創音樂製作。

身兼本片導演、女主角和製片人的黃潔萍表示，儘管她參與過多部電影的製作，但該片是她投入最多精力的一部作品。「這是一部關於女性地位、女性生活、女性情感的作品。在電影產業，亞裔女性通常不得不應對更多挑戰，不僅要平衡工作與家庭，還經常面臨『資深人士』的質疑。除少數處於金字塔頂端的從業者，大部分電影人都得依靠對電影的熱情才能堅持下去。」

該片另一位製片人袁曉瀾(Lan Kay)，是一位涉足電影製作的企業家，她的Lankis娛樂製片公司近年來已製作多部好萊塢電影，其中包括去年起上映的科幻動作片「Dark Asset」。 袁曉瀾表示，希望透過努力，獲得好萊塢對亞裔女性製作人的更多支持。 袁曉瀾多年來一直致力於慈善活動，曾多次當選慈善女王。

除HRIFF的獎項外，「無跡可尋」還得到錢德勒國際影展、倫敦獨立影片獎，義大利Rome Prisma電影獎、巴塞隆納環球影展、紐約電影劇本獎、 坎城世界影展等多個獎項的認可。

電影「無跡可尋」在好萊塢電影節上拿下最佳影片、最佳女主角、最佳配角、最佳预告片四...
電影「無跡可尋」在好萊塢電影節上拿下最佳影片、最佳女主角、最佳配角、最佳预告片四項大獎。（受訪人提供）

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