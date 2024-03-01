男子洛杉磯華埠中彈 兩度求助遭拒

中彈男子最後倒在福臨門中餐館前，稍後被警方和救護人員緊急送醫。（圖／梁國輝提供）

洛杉磯華埠 29日凌晨發生槍案，一名男子被子彈擊中緊急送醫，目前傷勢不明。目擊者表示，槍手似乎是乘一輛綠色接應汽車逃逸。位於華埠的羅省中華會館表示，當地華人 和亞裔居民以及大多數商家都有早回家早關門習慣，槍案與華埠商家和居民關係不大。華埠安全巡邏隊表示，儘管華埠治安正在好轉，但犯罪事件還會出現，警鐘仍需長鳴。

洛杉磯市警方透露，槍擊案發生在29日凌晨2時剛過，地點在華埠北Hill街900號路段。警方接到民眾報警，說是一名男子中槍。警方到達現場後，在一家中餐館 門前附近發現一名年齡大約在20至25歲的男子身上有血，似乎肚子中彈，傷員緊急送醫，目前傷勢不明。但該中餐館門前應該不是槍案原發地。

受傷男子也一度到附近的加油站求助。（圖／梁國輝提供）

警方表示，受傷男子一度到附近的一家加油站請求進入，但被拒絕。男子隨後又走過半個街區向一處酒吧求救，酒吧保安也未讓其進入。男子最後倒在華埠李氏公所樓下的中餐館門前地上。所幸有人報案，警方旋即趕到救援。

目擊者表示，被子彈擊中的男子一度到附近的酒吧求救。（圖／梁國輝提供）

警方封鎖現場五個多小時至29日清晨上班峰期，對附近展開地毯式搜索，在現場找到另外一顆子彈，換言之，槍手在案發時至少打了兩槍。目前本案仍在進一步調查當中，警方尚未確定槍案是否與幫派有關。

中華會館主席李金生表示，中槍者是在李氏公所樓下中餐館福臨門門前被人發現，該餐館也是李氏公所出租的樓下物業，案發時早已關門。華埠華人和相當部分商家這個季節傍晚6點左右就回家，一些餐館也只是開到晚上9點，所以深夜很少亞裔在街上逗留，華人更少。

洛杉磯中國城巡邏隊（Chinatown Overwatch）隊長梁國輝，29日上午向華埠各社團發佈了槍案消息。他表示，義工巡邏隊通常在傍晚至晚上9點之間巡邏，9點之後民眾和商家大多已經回家，包括珠寶店和餐館等。當地大概只有兩三家酒吧開門營業至凌晨2時左右，但通常客人不多，亞裔很少。

他表示，華埠大多數時間都很平靜，但去年7月曾發生水果店主被一名騎車經過的人搶劫錢包。另外還有一客人與員工發生口角進而發展成肢體衝突。平常都是塗鴉和偶爾打破車窗偷盜等，現在遊民稍微少一些，華埠總體治安在好轉當中。

李金生表示，當年活躍在華埠的華青幫早已偃旗息鼓，華埠近年治安算是不錯，洛市警察局和社區和合作也非常緊密，但值得大家注意的是，華人遇到情況及時報案仍是問題。