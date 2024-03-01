我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

許多車廠推出新車優惠 二手車供應量也回升 今年換車好時機

職場長期積怨 半月灣濫殺案兇嫌趙春力不認罪

男子洛杉磯華埠中彈 兩度求助遭拒

記者楊青／洛杉磯報導
中彈男子最後倒在福臨門中餐館前，稍後被警方和救護人員緊急送醫。（圖／梁國輝提供）
中彈男子最後倒在福臨門中餐館前，稍後被警方和救護人員緊急送醫。（圖／梁國輝提供）

洛杉磯華埠29日凌晨發生槍案，一名男子被子彈擊中緊急送醫，目前傷勢不明。目擊者表示，槍手似乎是乘一輛綠色接應汽車逃逸。位於華埠的羅省中華會館表示，當地華人和亞裔居民以及大多數商家都有早回家早關門習慣，槍案與華埠商家和居民關係不大。華埠安全巡邏隊表示，儘管華埠治安正在好轉，但犯罪事件還會出現，警鐘仍需長鳴。

洛杉磯市警方透露，槍擊案發生在29日凌晨2時剛過，地點在華埠北Hill街900號路段。警方接到民眾報警，說是一名男子中槍。警方到達現場後，在一家中餐館門前附近發現一名年齡大約在20至25歲的男子身上有血，似乎肚子中彈，傷員緊急送醫，目前傷勢不明。但該中餐館門前應該不是槍案原發地。

受傷男子也一度到附近的加油站求助。（圖／梁國輝提供）
受傷男子也一度到附近的加油站求助。（圖／梁國輝提供）

警方表示，受傷男子一度到附近的一家加油站請求進入，但被拒絕。男子隨後又走過半個街區向一處酒吧求救，酒吧保安也未讓其進入。男子最後倒在華埠李氏公所樓下的中餐館門前地上。所幸有人報案，警方旋即趕到救援。

目擊者表示，被子彈擊中的男子一度到附近的酒吧求救。（圖／梁國輝提供）
目擊者表示，被子彈擊中的男子一度到附近的酒吧求救。（圖／梁國輝提供）

警方封鎖現場五個多小時至29日清晨上班峰期，對附近展開地毯式搜索，在現場找到另外一顆子彈，換言之，槍手在案發時至少打了兩槍。目前本案仍在進一步調查當中，警方尚未確定槍案是否與幫派有關。

中華會館主席李金生表示，中槍者是在李氏公所樓下中餐館福臨門門前被人發現，該餐館也是李氏公所出租的樓下物業，案發時早已關門。華埠華人和相當部分商家這個季節傍晚6點左右就回家，一些餐館也只是開到晚上9點，所以深夜很少亞裔在街上逗留，華人更少。

洛杉磯中國城巡邏隊（Chinatown Overwatch）隊長梁國輝，29日上午向華埠各社團發佈了槍案消息。他表示，義工巡邏隊通常在傍晚至晚上9點之間巡邏，9點之後民眾和商家大多已經回家，包括珠寶店和餐館等。當地大概只有兩三家酒吧開門營業至凌晨2時左右，但通常客人不多，亞裔很少。

他表示，華埠大多數時間都很平靜，但去年7月曾發生水果店主被一名騎車經過的人搶劫錢包。另外還有一客人與員工發生口角進而發展成肢體衝突。平常都是塗鴉和偶爾打破車窗偷盜等，現在遊民稍微少一些，華埠總體治安在好轉當中。

李金生表示，當年活躍在華埠的華青幫早已偃旗息鼓，華埠近年治安算是不錯，洛市警察局和社區和合作也非常緊密，但值得大家注意的是，華人遇到情況及時報案仍是問題。

華埠 華人 中餐館

上一則

今年金像獎將揭曉 安景夫：奧本海默 最大熱門

下一則

Uber提供追蹤、錄音等安全功能 青少年可單獨叫車

延伸閱讀

洛杉磯華埠凌晨槍案 一男倒在中餐館外

洛杉磯華埠凌晨槍案 一男倒在中餐館外
紐約華埠建築外牆部件掉落 無人傷亡 周邊店鋪無法營業

紐約華埠建築外牆部件掉落 無人傷亡 周邊店鋪無法營業
等紅燈時遭破窗搶劫 華埠警提醒：錢包別放副駕駛座

等紅燈時遭破窗搶劫 華埠警提醒：錢包別放副駕駛座
為弱勢免費報稅 華埠服務中心延長服務時間

為弱勢免費報稅 華埠服務中心延長服務時間
非芝教委會優先項目 華埠高中希望渺茫

非芝教委會優先項目 華埠高中希望渺茫
助僑民解困 台美急難救助協會啟動服務

助僑民解困 台美急難救助協會啟動服務

熱門新聞

正常ATM讀卡機（左）與裝有詐騙設備的讀卡機（右）。（Northwest Community Credit Union）

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

2024-02-22 17:28
陳俊瑋領導的科研團隊發現癌症新療法。（希望之城提供）

華裔科學家 發現癌症新療法

2024-02-25 01:20
道路遭山體滑坡破壞。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人富豪聚居區 正面臨消失危機

2024-02-22 21:49
21歲的大學生Juan Hernandez被殘忍殺害。（被害人家庭提供）

沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺

2024-02-28 15:38
賣方送的一張沙發就擺放在客廳裡。（Jeff Bryant抖音）

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2024-02-25 18:26
多名華人2月17日在丁胖子廣場打架鬥毆。（截取目擊者視頻）

為搶免費午餐？洛城中國走線人聚眾鬥毆

2024-02-26 18:56

超人氣

更多 >
這種維他命吃太多 恐引發心臟病

這種維他命吃太多 恐引發心臟病
紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈
加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國

加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國
律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑

律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑
演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵

演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵