大洛杉磯房價前十高出爐 中位價是家戶中位所得30倍

洛杉磯市中心是房價最貴的區域。（路透）

大洛杉磯 地區算是美國房價 最高的區域之一，但是到底那些區域貴到付不起，那些區域又相對平價，且看American Home Shield的整理。

他們比對了房產網站Zillow的價格與聯邦人口普查局的家戶所得，依郵遞區號區分洛杉磯地區房價超出年均所得最多的區域，與相對較接近的區域。

最貴的區域為：

90007（洛杉磯市）

90005（韓國城 Koreatown、Wilshire、Mid-Wilshire）

90019（Mid-Wilshire）

90029（東好萊塢 East Hollywood）

90008（Crenshaw）

90036（Mid-Wilshire）

90027（葛里斯菲Griffith Park）

90038（西好萊塢West Hollywood）

90004（韓國城Koreatown、Wilshire、Mid-Wilshire）

90013（Wholesale District、洛杉磯市中心）

平價的區域：

91345（米慎岡Mission Hills）

91344（格拉那達岡Granada Hills）

91326（Porter Ranch）

91040（Sunland）

91342（Sylmar）

91311（Chatsworth）

90293（Playa del Rey）

90732（聖彼渚San Pedro）

90094（Playa Vista）

91307（西山West Hills）

整體來說，越靠近University Park與West Adams的市中心區越貴，最貴的90007，房屋中位價是家戶中位所得的30倍。平價區則多半位於大洛杉磯北部，與范杜拉縣交界處。