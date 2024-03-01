大洛杉磯房價前十高出爐 中位價是家戶中位所得30倍
大洛杉磯地區算是美國房價最高的區域之一，但是到底那些區域貴到付不起，那些區域又相對平價，且看American Home Shield的整理。
他們比對了房產網站Zillow的價格與聯邦人口普查局的家戶所得，依郵遞區號區分洛杉磯地區房價超出年均所得最多的區域，與相對較接近的區域。
最貴的區域為：
90007（洛杉磯市）
90005（韓國城 Koreatown、Wilshire、Mid-Wilshire）
90019（Mid-Wilshire）
90029（東好萊塢East Hollywood）
90008（Crenshaw）
90036（Mid-Wilshire）
90027（葛里斯菲Griffith Park）
90038（西好萊塢West Hollywood）
90004（韓國城Koreatown、Wilshire、Mid-Wilshire）
90013（Wholesale District、洛杉磯市中心）
平價的區域：
91345（米慎岡Mission Hills）
91344（格拉那達岡Granada Hills）
91326（Porter Ranch）
91040（Sunland）
91342（Sylmar）
91311（Chatsworth）
90293（Playa del Rey）
90732（聖彼渚San Pedro）
90094（Playa Vista）
91307（西山West Hills）
整體來說，越靠近University Park與West Adams的市中心區越貴，最貴的90007，房屋中位價是家戶中位所得的30倍。平價區則多半位於大洛杉磯北部，與范杜拉縣交界處。
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