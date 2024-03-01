Uber提供追蹤、錄音等安全功能 青少年可單獨叫車

優步（Uber）在洛杉磯推出針對加州13歲以上青少年的獨立乘車服務，提供行程追踪、PIN碼驗證等安全措施。（abc7電視台）

優步（Uber）公司在洛杉磯 宣布自2月29日（周四）起，首次允許加州 13歲及以上青少年無需成人陪同即可獨立使用其服務。父母可透過Uber App為孩子設定帳戶並管理消費。該服務提供多項安全措施，包括行程追蹤、唯一PIN碼驗證、異常檢測 和錄音功能。只有經嚴格篩選的司機才能接送青少年，並計劃推出預訂功能以增加便利。該功能有助於減輕家庭交通壓力，確保青少年安全出行。

根據這項新政策，父母或監護人現在可以邀請他們的孩子（必須年滿13歲）建立專屬的Uber帳戶，讓他們能夠自行訂購食物和預約旅行。這一過程完全在父母的監督之下進行，通過Uber應用程式中的家庭個人資料設定來管理孩子的帳戶。青少年用戶將收到應用程式下載連結，並需完成一系列的安全入職流程，父母還可以為他們設定乘車和用餐的支出限額。

Uber產品管理副總裁坎薩爾（Sachin Kansal）表示，這項服務有助減輕家庭中因交通需求而產生的壓力，同時確保青少年的安全。為此，Uber引入了諸如即時行程跟踪、送貨跟踪、以及需向司機提供唯一PIN碼等安全功能。此外，行程中的異常狀況，如路線偏移或提前結束，將觸發系統向青少年和司機發送檢查訊息。

青少年用戶還可利用錄音功能，通過應用程式錄製音頻以增加安全保障，這些錄音文件將被自動加密，以保護隱私。只有通過當地篩選和背景調查，並獲得好評的司機才有資格接送青少年用戶。未來，Uber計劃在今年夏天為青少年用戶引入預訂功能，進一步提升服務的便利性和安全性，讓青少年能夠提前安排乘車服務，確保其行程的順利和安全。這項創新舉措有望為加州家庭的日常生活帶來重大改變，尤其是對於那些生活節奏快速、日程繁忙的家庭。