反仇亞 亞裔資源中心數位平台當後盾

楊重遠表示，亞裔資源中心會提供幫助和資源，助力社區成員變得更加堅強。（視訊會議截圖）

新冠疫情爆發以來，亞裔 社群面臨的挑戰與歧視 日益加劇。為此，亞裔資源中心（Asian Resource Hub）應運而生，目的是加強亞太裔社區的權利認知。這一數位平台由南加州亞美公義中心（Asian Americans Advancing Justice Southern California，AJSOCAL）和全國亞美公義中心（Asian Americans Advancing Justice，AAJC）聯手開發，並獲得微軟（Microsoft）的支持。

少數族裔媒體服務（EMS）2月29日（周四）舉辦線上會議，介紹該資源中心的核心任務和目標。亞美公義中心執行長鍾康妮（Connie Chung Joe）表示，亞裔資源中心已成為全國最大的亞太裔（AAPI）法律服務與民權組織，為超過1萬5000名客戶提供服務。

中心的成立也源於深入了解社區的需求，特別是在新冠疫情期間，針對聖蓋博谷（San Gabriel Valley）調查也顯示社區成員普遍缺乏抵制歧視的認知及後續支援。為此，南加州與全國亞美公義促進中心合作，開發一個免費線上資源平台，提供多語言服務和互動地圖，通過數據和故事提升對亞裔仇恨認識，有效支持亞裔社區。

AAJC執行董事兼主席楊重遠（John C. Yang），指出該中心將會為社區成員提供所需資源，幫助他們建立韌性並感受到賦權。應對反亞裔暴力事件增加及AAPI人口數據不足問題。亞裔資源中心成為一個以社區為中心的在線平台，提供廣泛數據資源、數據可視化和多語言資源搜索引擎。

亞裔資源中心的網站提供功能，允許用戶查詢到每個州的仇恨犯罪數據。（視訊會議截圖）

亞美公義中心資深研究分析師張史蒂文（Steven Zhang）介紹亞裔資源中心的主要功能，包括數據敘事、互動數據可視化和社區報告工具等。這些工具旨在展示亞裔仇恨犯罪 的趨勢和歷史，並為社區成員提供一個平台，以報告仇恨事件並獲取支持和資源。平台同時提供針對亞裔社區成員的仇恨犯罪數據和一系列服務組織信息，這些組織提供語言和文化相關的低成本或免費服務，以援助遭受仇恨犯罪的受害者。張史蒂文強調數據持續更新的重要性，以確保提供最新信息，並指出仇恨犯罪與仇恨事件之間的差異，提醒使用這些數據時需格外謹慎。

該資源中心的成立有兩項核心任務：一是透過分析從報告中收集數據，包括調查、仇恨追蹤、執法和公共記錄等，記錄並反映亞裔社區面臨的仇恨激增現象。二是提供一個全國性的可搜尋資源目錄及一系列具有文化能力的服務，以亞洲語言向需要幫助的人提供支持。

亞裔資源中心的網站提供功能，讓用戶可以查詢鄰近的求助資源。（視訊會議截圖）

目前平台已提供簡繁中文、韓文和越南文的翻譯版本，使更多民眾能夠無障礙地訪問這些資源；並設立專門資源目錄連接提供語言和文化服務的組織，強化社區韌性精神，對抗仇恨和歧視。民眾可透過https://asianresourcehub.org/免費獲取資源。