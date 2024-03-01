我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

許多車廠推出新車優惠 二手車供應量也回升 今年換車好時機

職場長期積怨 半月灣濫殺案兇嫌趙春力不認罪

反仇亞 亞裔資源中心數位平台當後盾

記者張庭瑜／洛杉磯報導
楊重遠表示，亞裔資源中心會提供幫助和資源，助力社區成員變得更加堅強。（視訊會議截圖）
楊重遠表示，亞裔資源中心會提供幫助和資源，助力社區成員變得更加堅強。（視訊會議截圖）

新冠疫情爆發以來，亞裔社群面臨的挑戰與歧視日益加劇。為此，亞裔資源中心（Asian Resource Hub）應運而生，目的是加強亞太裔社區的權利認知。這一數位平台由南加州亞美公義中心（Asian Americans Advancing Justice Southern California，AJSOCAL）和全國亞美公義中心（Asian Americans Advancing Justice，AAJC）聯手開發，並獲得微軟（Microsoft）的支持。

少數族裔媒體服務（EMS）2月29日（周四）舉辦線上會議，介紹該資源中心的核心任務和目標。亞美公義中心執行長鍾康妮（Connie Chung Joe）表示，亞裔資源中心已成為全國最大的亞太裔（AAPI）法律服務與民權組織，為超過1萬5000名客戶提供服務。

中心的成立也源於深入了解社區的需求，特別是在新冠疫情期間，針對聖蓋博谷（San Gabriel Valley）調查也顯示社區成員普遍缺乏抵制歧視的認知及後續支援。為此，南加州與全國亞美公義促進中心合作，開發一個免費線上資源平台，提供多語言服務和互動地圖，通過數據和故事提升對亞裔仇恨認識，有效支持亞裔社區。

AAJC執行董事兼主席楊重遠（John C. Yang），指出該中心將會為社區成員提供所需資源，幫助他們建立韌性並感受到賦權。應對反亞裔暴力事件增加及AAPI人口數據不足問題。亞裔資源中心成為一個以社區為中心的在線平台，提供廣泛數據資源、數據可視化和多語言資源搜索引擎。

亞裔資源中心的網站提供功能，允許用戶查詢到每個州的仇恨犯罪數據。（視訊會議截圖）
亞裔資源中心的網站提供功能，允許用戶查詢到每個州的仇恨犯罪數據。（視訊會議截圖）

亞美公義中心資深研究分析師張史蒂文（Steven Zhang）介紹亞裔資源中心的主要功能，包括數據敘事、互動數據可視化和社區報告工具等。這些工具旨在展示亞裔仇恨犯罪的趨勢和歷史，並為社區成員提供一個平台，以報告仇恨事件並獲取支持和資源。平台同時提供針對亞裔社區成員的仇恨犯罪數據和一系列服務組織信息，這些組織提供語言和文化相關的低成本或免費服務，以援助遭受仇恨犯罪的受害者。張史蒂文強調數據持續更新的重要性，以確保提供最新信息，並指出仇恨犯罪與仇恨事件之間的差異，提醒使用這些數據時需格外謹慎。

該資源中心的成立有兩項核心任務：一是透過分析從報告中收集數據，包括調查、仇恨追蹤、執法和公共記錄等，記錄並反映亞裔社區面臨的仇恨激增現象。二是提供一個全國性的可搜尋資源目錄及一系列具有文化能力的服務，以亞洲語言向需要幫助的人提供支持。

亞裔資源中心的網站提供功能，讓用戶可以查詢鄰近的求助資源。（視訊會議截圖）
亞裔資源中心的網站提供功能，讓用戶可以查詢鄰近的求助資源。（視訊會議截圖）

目前平台已提供簡繁中文、韓文和越南文的翻譯版本，使更多民眾能夠無障礙地訪問這些資源；並設立專門資源目錄連接提供語言和文化服務的組織，強化社區韌性精神，對抗仇恨和歧視。民眾可透過https://asianresourcehub.org/免費獲取資源。

亞裔 仇恨犯罪 歧視

上一則

抓緊滑雪季 入門者慎選場地

下一則

房市前線／AI正快速影響房地產市場

延伸閱讀

孟加拉首都高級社區大火 至少43死數十傷

孟加拉首都高級社區大火 至少43死數十傷
紐約市府「青年暑期工作項目」3/1截止申請

紐約市府「青年暑期工作項目」3/1截止申請
舊金山地檢處受害者服務 延伸至多族裔社區

舊金山地檢處受害者服務 延伸至多族裔社區
為弱勢免費報稅 華埠服務中心延長服務時間

為弱勢免費報稅 華埠服務中心延長服務時間
贊助亞美聯盟送食品 寇頓當義工

贊助亞美聯盟送食品 寇頓當義工
記錄南布碌崙 200肖像畫展出

記錄南布碌崙 200肖像畫展出

熱門新聞

正常ATM讀卡機（左）與裝有詐騙設備的讀卡機（右）。（Northwest Community Credit Union）

ATM取款看到這些 一定不要繼續操作

2024-02-22 17:28
陳俊瑋領導的科研團隊發現癌症新療法。（希望之城提供）

華裔科學家 發現癌症新療法

2024-02-25 01:20
道路遭山體滑坡破壞。（世說新聞團隊製作）

世說新聞╱華人富豪聚居區 正面臨消失危機

2024-02-22 21:49
21歲的大學生Juan Hernandez被殘忍殺害。（被害人家庭提供）

沙漠棄屍員工 洛杉磯華裔老闆判一級謀殺

2024-02-28 15:38
賣方送的一張沙發就擺放在客廳裡。（Jeff Bryant抖音）

2萬7000元在洛城買新房？居民拿到手還現場展示

2024-02-25 18:26
多名華人2月17日在丁胖子廣場打架鬥毆。（截取目擊者視頻）

為搶免費午餐？洛城中國走線人聚眾鬥毆

2024-02-26 18:56

超人氣

更多 >
這種維他命吃太多 恐引發心臟病

這種維他命吃太多 恐引發心臟病
紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈

紐約地鐵駕駛伸頭出車窗遭割喉 幾乎砍中頸動脈
加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國

加拿大警方：華裔病毒專家邱香果夫婦洩密給中國
律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑

律師認定財產這輩子花不完 男星何篤霖5棟房全立好遺囑
演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵

演藝圈多對夫妻離異或對薄公堂 台女星一句話點出關鍵