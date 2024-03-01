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饒影凡角逐加州參議員 聚焦經濟、安全

記者朱敏梓／洛杉磯報導
蒙市市議員饒穎凡參加加州25選區參議員競選。（饒穎凡提供）
蒙市市議員饒穎凡參加加州25選區參議員競選。（饒穎凡提供）

加州參議員25選區擁有眾多華人居住的城市，涵蓋洛杉磯縣東北部的大片地區。在今年的25選區參議員選舉中，共有五名競選者，其中有一位大家熟知的華裔候選人，她是現任蒙特利公園市議員饒影凡 （Yvonne Yiu）。

在2023年1月蒙市大規模槍擊案後，做為市議員，饒影凡倡導常識性槍枝安全改革，防止未來更多槍枝暴力的悲劇發生。她表示，倘若當選參議員，將繼續推動抵制槍枝暴力和建立更安全的社區。她支持更嚴格的槍枝安全法，包括在全國範圍內禁止攻擊性武器、推行更強有力的背景調查、更嚴格的紅旗法，並幫助防止有暴力歷史或患有精神疾病的人獲得槍枝。為加強社區安全，饒影凡希望為執法和消防以及心理健康培訓，提供更多資金和資源，從而預防和減少犯罪。

在經濟方面，饒影凡表示，她將努力創造更多高薪工作、加強經濟建設。身為長期的商界領袖，饒影凡深知創造高薪中產階級就業機會的重要性，她將致力於投資基礎設施，從職業培訓、技術和貿易學校項目著手，為整個聖蓋博谷創造就業機會。同時她將加強經濟立法，制定促進當地和小型企業發展的政策，建立安全和健康的商業環境。

對於公眾關注的遊民危機以及住房、教育等方面問題，饒穎凡提出見解。她表示，遊民問題已成為整個加州的危機，她將增加對心理健康服務的資金，擴大經濟適用房和永久住房解決方案，同時加大對就業培訓和學徒計畫的投資，從而解決遊民危機。她還將簡化工作場所、學校和公共交通附近的住房建設程序，以滿足更多的住房需求。

饒影凡16歲從香港移民美國，曾遇到學習英語的巨大挑戰。她表示，將確保所有學生都能獲得教育資源，創造一個安全和具有包容性的環境，歡迎所有學生，包括移民、英語學習者、LGBTQ+學生和殘疾人等。

饒穎凡堅信，美國夢應該為每個人實現，包括女性、有色人種、移民和年輕人。她支持保護和擴大獲得安全且合法的墮胎護理與避孕，並增加對生育和獨立生殖健康診所的投資，讓婦女和所有加州人獲得優質、負擔得起的護理的機會。

加州 就業 投資

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