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抓緊滑雪季 入門者慎選場地

記者子為╱綜合報導
雖然風景極佳，林小姐認為Heavenly雪場並不太適合新手（受訪者提供）
雖然風景極佳，林小姐認為Heavenly雪場並不太適合新手（受訪者提供）

加州的滑雪季仍在火熱進行中，按往常會持續到四月，不少滑雪愛好者每月甚至每周都會到度假村滑雪。對於滑雪新人而言，選擇合適的雪場十分重要。在南加，以下四個雪場較適合新人學習和體驗滑雪，分別是Mountain High、Big Bear Mountain、Snow Valley Mountain和Snow Summit，都提供適合新手的滑雪道以及豐富專業的課程。

二月中旬，從未滑過雪但對滑雪感到好奇的林小姐跟隨朋友到北加州太浩湖（Lake Tahoe）的Heavenly雪場，到了之後才發現Heavenly雪場並不適合新手，讓林小姐體驗欠佳。她表示，因為出發前沒做功課，沒預想到滑雪的入門有一定門檻，以為可以輕鬆學會，但換上雪靴、踩上雪板後意識到，連基本的行動和煞車都非常困難。她還指出，Heavenly雪場上下纜車必須配戴設備，且要滑一段距離後才到雪道，因此對於新手而言，連上山都很困難，只能在山腳下的練習場活動。

正在考滑雪教學資格證的華人周小姐表示，對於滑雪新手而言，選擇合適的雪場和雪道非常重要，同時可以在滑雪前通過閱讀或觀看影片學習一些基本知識，比如如何穿戴滑雪裝備、基本滑雪姿勢等。

周小姐還指出，新人無需急於購買全套私人裝備，可先從租賃開始，對滑雪有了基本認知後再購買裝備不容易買錯。此外，新人滑雪前要準備好適合雪地的服裝，包括防水的外套和褲子，確保身體保持乾燥和舒適。

根據周小姐的建議和網路搜索，對南加居民而言，若想開車即能抵達雪場，以下這些度假村比較適合新人。其中一個是距離洛杉磯市區較近的Mountain High Resort，該雪場擁有一個專門的初學者區域，稱為Yeti's Snow Park，擁有平緩的斜坡和適合初學者的地形。 此外，該雪場還提供由經驗豐富的教練教授的綜合滑雪課程。大熊山（Big Bear Mountain）度假村是適合新手的另一滑雪勝地，以其家庭友善的氛圍和多樣化的滑雪道而聞名。 度假村的熊山部分設有多條初學者跑步道，包括適合初學者的地形公園，新手可以在安全和支持性的環境中磨練自己的技能。

隱藏在聖伯納汀諾國家森林（San Bernardino National Forest）中的Snow Valley Mountain為初學者學習和練習提供了一個寧靜的環境。 該度假村擁有適合初學者的寬敞滑雪場，以及專門的學習區，並配有適合初學者的電梯。 此外，毗鄰大熊山度假村的Snow Summit為尋求冒險的初學滑雪者提供了另一個絕佳選擇。 度假村提供各種初學者滑雪道，坡度平緩，非常適合學習滑雪基礎技能。

加州 南加 洛杉磯

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