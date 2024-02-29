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盜墓賊破壞歷史 洛杉磯縣懸賞2萬緝捕

洛杉磯訊
洛杉磯縣政委員會懸賞2萬元徵集線索，抓捕康普頓和卡森兩地盜墓賊。（abc7電視台）
洛杉磯縣政委員會懸賞2萬元徵集線索，抓捕康普頓和卡森兩地盜墓賊。（abc7電視台）

洛杉磯縣政委員會（The Los Angeles County Board of Supervisors）宣布縣賞2萬元，向社會徵求關鍵線索，抓捕並定罪破壞康普頓（Compton）及卡森（Carson）兩墓地的嫌犯，他們竊取青銅牌匾及紀念物。截至2月28日（周三），尚未有任何嫌犯落網。

康普頓的Woodlawn Celestial Gardens公墓於今年1月6日首次遭受破壞，該公墓被認為是洛杉磯縣最古老的運營公墓之一，其悠久的歷史可以回溯到1880年代。根據洛杉磯縣政委員會主席米切爾（Holly Mitchell）提出的懸賞議案，該墓地不只是多位著名人士和本地退伍軍人的安息之地，其歷史意義更加深遠，甚至可追溯至內戰和美墨戰爭時期。

卡森市的林肯紀念公園（Lincoln Memorial Park）1月12日也遭到類似的惡意破壞。嫌犯將墓碑和陵墓上的青銅標記與牌匾拆卸下來，經濟損失估計超過200萬元。1934年落成的紀念林肯總統的著名青銅雕像在這次破壞中受損，盜墓者試圖移除雕像前方的一個牌匾。此外，一個由前世界重量級拳擊冠軍喬·路易斯（Joe Louis）1949年贈與紀念在戰爭中犧牲的本地退伍軍人而設立的大型青銅牌匾，也被拆除挪走。

面對兩宗惡劣的盜墓事件，警方迄今未能確定任何嫌疑人。為此，洛縣政委員會緊急呼籲公眾，任何人若有與此案相關的線索，務必聯絡康普頓警局：310-605-6500或卡森警局：310-830-1123。

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