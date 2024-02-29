傑出華裔美國女性 盧燕、趙美心、王范文華等人獲獎

97歲的電影演員盧燕（Lisa Lu）。（記者張宏／攝影）

華美協進社（China Institute）27日在洛杉磯 舉行晚宴，慶祝「敢於改變我們社區和未來的傑出華裔 美國女性」。晚宴主辦人、華美協進社聯合主席靳羽西為電影演員盧燕（Lisa Lu）、作家Chanel Miller、藥物設計開發科學家崔景榮（J. Jean Cui）、寶爾博物館董事會主席施劉秀枝（Anne Shih）、國會議員趙美心、企業家王范文華（Shirley Wang）等10名傑出女性頒獎。

靳羽西先後在紐約和舊金山為傑出亞裔 女性頒獎，她表示，這來來到洛杉磯，當地有很多了不起的女性，尤其在反亞裔仇恨背景下，認可並表彰傑出華裔女性的成就和貢獻非常重要。今年獲獎女性在不同領域產生重大影響，政治、經濟、科學、娛樂、時尚和藝術及社會活動。通過慶祝華裔成功女性的活動，能打破性別和族裔障礙，為下一代華裔美國女性的成功和發展樹立榜樣。同時她的One World基金會也將視角擴充到在社交網路表現出色的女性們。 靳羽西為王范文華（Shirley Wang，右）頒獎。（記者張宏／攝影） 亞裔名人堂CEO謝明錦（左一）和王范文華（左二）等人合影。（記者張宏／攝影） 華裔設計師黃秀蓮（Sue Wong，左一）、靳羽西（左二）、施劉秀枝（Anne Shih，左三）和朋友們合影。（記者張宏／攝影）

主辦單位表示，獲獎的10位女性覆蓋不同領域和世代，其中最年長者是97歲的華裔電影演員盧燕，而Fusion Fund的創始人張璐（Lu Zhang）只有27歲，她們在各自領域都展示出華裔美國女性的智慧和風采。

盧燕表示，她很感謝獲得這個獎，她和華美協進社在同一個時代誕生，在近百年的歲月裡，她既是勇於改變華人演員在好萊塢地位的代表，也是華人女演員角色變遷的見證人。華美協進社也同樣在百年歷史裡一直在美國向西方人宣傳中國文化和歷史，希望未來有更多出色的華裔女性在各個行業發光發熱。

王范文華（Shirley Wang）當天盛裝出席，她最早被人熟知的身分是台塑集團創始人王永慶的兒媳，如今她是南加出名的女企業家和傑出女性。她表示，小時候父母離婚，媽媽帶著她回到台灣，一個人將孩子撫養成人並努力為她們創造最好的教育條件。