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為弱勢免費報稅 華埠服務中心延長服務時間

記者趙健/洛杉磯市報導
凡年收入低於6萬3500的家庭或個人、身障人士或年長者，皆可預約洽詢。（取自華埠服務中心網頁）
凡年收入低於6萬3500的家庭或個人、身障人士或年長者，皆可預約洽詢。（取自華埠服務中心網頁）

報稅季來臨，華埠服務中心(Chinatown Service Center)社區經濟發展部特別為民眾提供「免費報稅服務」(Volunteer Income Tax Assistance，簡稱VITA)，受過國稅局專業訓練的志工將為民眾一對 一服務，協助民眾報稅以及申請相關的稅務抵免。

此項服務人群包括：年收入低於6萬3500的家庭或個人、身心障礙者或年長者，符合資格的民眾可透過https://www.cscla.org/vita-hours-locations進行預約。免費服務的截止日期至2024年4月13日。

華埠服務中心執行長伍競群(Peter Ng)表示，該團隊在2023年協助了約1200個家庭完成稅務申報。今年更是在華埠、蒙特利公園市的服務點以及蒙市市立圖書館（Monterey Park Bruggemeyer Library）延長服務的時間，希望能幫助更多社區民眾。

社區經濟發展部經理林允中(Jon Lin)鼓勵符合條件的民眾善用這項免費服務。為了便利上班族，華埠服務中心還特別增設了更多周六時段。專業的志工團隊亦熟稔中、粵及英文，消除了稅務溝通中可能會遇到的語言障礙。欲知更多詳情，可致電213-808-1795。

赴約需攜帶的個人資料包括：納稅人的駕照、州身分證或護照；稅表上列出的所有成員（包括家屬）的社會安全卡或個人報稅號碼（ITIN）正本，非影印本或手寫號碼；身份盜竊的受害者還須攜帶國稅局「個人識別碼」(IP PIN)，否則志工將無法處理協助納稅人申報。華埠服務中心特別提醒，若申報身分為「已婚聯合報稅」者，雙方均須出席。

納稅人收到的所有稅務文件，包括但不限於：W-2（薪資）、1099-SSA（社會安全退休）、1099-R（退休金）、1099-G（失業保險）、1099-G（ 加州退款）、1099-INT（利息收入）、1099-DIV（股息）、1099-B（股票投資）、1098-T（學費和獎學金）、1098-E（學生貸款利息）、1095-A（Covered California）、1095-B（醫療補助或醫療保險）、1095-C（僱主保險）。

選擇直接存款或扣款的報稅人，還需提供銀行轉帳號及納稅人的銀行帳號。

報稅 華埠 醫療保險

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